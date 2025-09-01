Я нашел ошибку
В Самаре ветераны СВО стали участниками Всероссийской акции «Быть рядом»
Кинотеатр под открытым небом "Филин" ждет зрителей на набережной
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
В Самаре курсантов лицея государственной службы и правоохранительных органов поздравили с началом  учебного года

1 сентября 2025 17:25
278
"Государственная служба - это образ жизни, призвание и долг перед обществом".

В Самаре начальник инспекции по личному составу Управление по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Алексей Блинов посетил лицей государственной службы и правоохранительных органов и от лица Главного Управления МВД поздравил курсантов и педагогический состав с началом нового учебного года.

Алексей Борисович, обратившись к лицеистам, отметил:

«" В стенах лицея вы получите не только знания, но и те нравственные ориентиры, которые помогут вам стать настоящими профессионалами своего дела.

Пусть этот учебный год станет для вас временем новых открытий, достижений и побед. Помните, что от вас зависит безопасность и благополучие нашего общества.

Желаю вам успехов в учёбе, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Пусть ваши близкие и учителя гордятся вами, а ваши мечты воплощаются в реальность. Стремитесь к знаниям и будьте верны выбранному пути».

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

