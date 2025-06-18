В Самаре купание в акватории от Маяковского спуска до дамбы в районе комплекса «КИНАП» временно ограничено

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По информации Управления Роспотребнадзора по Самарской области, в пляжной акватории в районе II очереди набережной – от Маяковского спуска до дамбы в районе комплекса «КИНАП» – выявлено превышение содержания концентрации анаэробных бактерий. Лабораторно-инструментальные испытания выполнил ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».



В связи с этим купание в акватории от Маяковского спуска до дамбы в районе комплекса «КИНАП» временно ограничено.



На двух спасательных постах сотрудниками городского управления гражданской защиты установлены красные флаги. Как только качество воды в акватории в районе II очереди набережной будет соответствовать нормативам, красные флаги сменят на желтые: это будет свидетельствовать об отсутствии опасности купания.

Фото: администрация Самары