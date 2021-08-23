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В Самаре количество рейдов по соблюдению масочного режима увеличено до 80 в неделю

23 августа 2021 15:27
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В Самаре с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. 

В Самаре с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, с целью противодействия коронавирусной инфекции усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Количество рейдов увеличилось до 80 в неделю, что на 1/3 больше, чем еще в середине августа. 

«В последние две недели проверки стали еще более интенсивными. В части оценки ситуации подход одинаков для всего общественного транспорта. Если граждане в салонах находятся в средствах защиты органов дыхания или после замечания немедленно облачаются в маски, то они продолжают поездку. Противников масочного режима просим покинуть транспортные средства, и пока этого не произойдет, машины не отъезжают от остановочных пунктов. А при возникновении конфликта – когда пассажир ведет себя неадекватно, не спешит выходить из салона и задерживает движение на линии – составляем административный протокол. Согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ штраф на физлица может составить до 30 тысяч рублей. Решение о степени ответственности принимается в судебном порядке, – сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. – С осени прошлого года в ходе совместной работы с полицейскими оформлено 483 административных материала, в том числе в текущем году судебные разбирательства инициированы в отношении 339 человек. За минувшую неделю таких эпизодов 8, нарушения запротоколированы».

Наказание рублем, дисциплинарная ответственность предусмотрены и в случае игнорирования правил поведения в период пандемии со стороны персонала перевозчиков. Служебные проверки проводятся по всем поступившим сигналам, даже если у кондуктора либо водителя маска имелась, но была спущена на подбородок.

«Горожане возвращаются из отпусков, школьники и студенты совсем скоро будут активно пользоваться общественным транспортом. Поэтому в преддверии нового учебного года и сезона тщательно готовимся. Поставлена задача максимально отмыть весь подвижной состав и в усиленном режиме продолжать его санобработку. Мобильные бригады, занимающиеся дезинфекцией, трудятся в режиме 24/7, – отметила Анна Замыцкая – представитель автотранспортного предприятия, выполняющего перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам. – Также акцентируем внимание родителей на том, что перед 1 сентября нужно проверить транспортные и другие виды карт, которые будут в пользовании у детей, при необходимости осуществить пополнение. Кроме того, в течение первого учебного месяца нужно позаботиться о соответствующей справке из учебного заведения».

 

Фото:   администрация Самары

Теги: масочный режим рейды

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