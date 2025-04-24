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В Самаре издали первый научно-популярный путеводитель по одной из самых масштабных оборонительных систем России XVIII века

24 апреля 2025 12:19
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В Самаре издали первый научно-популярный путеводитель по одной из самых масштабных оборонительных систем России XVIII века

Авторами издания стали ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва и Самарского государственного технического университета

В Самаре издан первый научно-популярный путеводитель по одному из самых масштабных оборонительных сооружений России первой половины XVIII века, известному под названием "Новая Закамская линия". Эта историческая достопримечательность южного лесостепного Заволжья, представляющая собой систему фортификационных сооружений общей протяженностью около 260 км, расположена на территории Самарской области и Республики Татарстан.

Авторами этого путеводителя, изданного в виде трех красочно иллюстрированных буклетов на русском и английском языках, стали Эдуард Дубман, доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва, и принимавшая участие в подготовке первого выпуска путеводителя Татьяна Вавилонская, доктор архитектуры, профессор, заведующая кафедрой "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" Академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета. Научно-популярное издание подготовлено по инициативе и при поддержке Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области и предназначено для всех, кто любит путешествовать по России и интересуется ее историей.

Страницы буклетов украшают фрагменты старинных карт и фотографии оборонительных сооружений в различных локациях, в том числе красочные виды линии с высоты птичьего полета, подробно описывается история создания укреплений, показывается внутреннее устройство фортификационных элементов в виде схем и чертежей. Данное издание наряду с вышедшей двумя десятилетиями ранее монографией "Новая Закамская линия: судьба, проект, строительство" может помочь в развитии в регионе историко-культурного туризма и заинтересовать людей, неравнодушных к российской истории, которым, возможно, захочется лично увидеть этот уникальный исторический памятник и в буквальном смысле прикоснуться к истории.

Автор фото: Олеся Орина

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