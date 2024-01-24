В Самаре искали мигрантов на территории Кировского и Советского районов

207

Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с коллегами из полка патрульно-постовой службы полиции, участковыми уполномоченными полиции провели профилактические мероприятия на территории двух объектов, расположенных в Кировском и Советском районах. По результатам рейдов выявлено 13 правонарушителей.

Так, по результатам проверки точки общественного питания, расположенной на ул. Промышленности, составлено 7 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ» и ч.1 ст.19.27 КоАП РФ «Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета».

По результатам проверок складов, кафе и других помещений, расположенных на территории базы на ул. Дальневосточной областной столицы, 6 человек привлечены к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.18.8 КоАП РФ.

Решается вопрос о выдворении 2 лиц с территории Российской Федерации.

Полицейские продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на соблюдение миграционного законодательства на территории Самарской области.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.