В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022

168

Напоминаем о том, что тема фестиваля — «Детство». Целых 6 дней будут происходить чудеса, которые вернут взрослым детство, а дети увидят, какими на самом деле были мамы и папы, бабушки и дедушки до того, как забыли о том, что такое мечтать.



Фестиваль продлится с 23 по 28 августа!



100 добровольцев традиционно станут частью истории этого события. В этом году волонтеры помогут не только в проведении фестиваля, но и подготовке к нему!



Приглашаем тебя в нашу волонтерскую команду Фестиваля!



Зарегистрироваться можно по ссылке: https://vk.cc/cfAWKV

РЕГИСТРАЦИЯ ДО 12 августа 2022 года.



Место: Первая очередь самарской набережной



Дата: с 15 по 29 августа 2022 года.

Возрастной критерий: от 16 лет

