В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022

Напоминаем о том, что тема фестиваля — «Детство». Целых 6 дней будут происходить чудеса, которые вернут взрослым детство, а дети увидят, какими на самом деле были мамы и папы, бабушки и дедушки до того, как забыли о том, что такое мечтать.
Фестиваль продлится с 23 по 28 августа!
100 добровольцев традиционно станут частью истории этого события. В этом году волонтеры помогут не только в проведении фестиваля, но и подготовке к нему!
Приглашаем тебя в нашу волонтерскую команду Фестиваля!
Зарегистрироваться можно по ссылке: https://vk.cc/cfAWKV
РЕГИСТРАЦИЯ ДО 12 августа 2022 года.
Место: Первая очередь самарской набережной
Дата: с 15 по 29 августа 2022 года.
Возрастной критерий: от 16 лет