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В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022

8 августа 2022 13:48
168
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022

Напоминаем о том, что тема фестиваля — «Детство». Целых 6 дней будут происходить чудеса, которые вернут взрослым детство, а дети увидят, какими на самом деле были мамы и папы, бабушки и дедушки до того, как забыли о том, что такое мечтать.

Фестиваль продлится с 23 по 28 августа!

100 добровольцев традиционно станут частью истории этого события. В этом году волонтеры помогут не только в проведении фестиваля, но и подготовке к нему!

Приглашаем тебя в нашу волонтерскую команду Фестиваля!

 Зарегистрироваться можно по ссылке: https://vk.cc/cfAWKV
РЕГИСТРАЦИЯ ДО 12 августа 2022 года.

Место: Первая очередь самарской набережной

Дата: с 15 по 29 августа 2022 года.
Возрастной критерий: от 16 лет
 

Теги: В центре внимания

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