В Самаре и Тольятти  прошла премьера  фильма о самарских героях 90-х «Время перемен /притча/»

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Тольятти и Самара тепло приняли съемочную группу фильма «Время перемен /притча/.»

Киностудия «Путь дервиша» привезла в Самарскую область премьеру художественного фильма «Время перемен /притча/», посвященного героям гражданского общества – редакторам газеты «Тольяттинское обозрение» Валерию Иванову и Алексею Сидорову и майору милиции Дмитрию Огородникову, погибшим в начале нулевых. Картина о земляках, оставивших след в истории России, неожиданно для организаторов вызвала живой интерес. В большой зал IMAX на 270 мест тольяттинского кинотеатра посмотреть кино пришло больше людей, чем могло разместиться. И это при том, что билеты продавались на всех онлайн-афишах области, а не раздавались бесплатно.

Художественную историю о молодых идеалистах, мечтавших изменить мир и сохранить справедливость, зрители смотрели внимательно, узнавая знакомые локации города и вспоминая кадры из собственного прошлого. Премьеру посетили студенты и общественники, сотрудники полиции и журналисты, семьи участников СВО и сами военные, представители Тольяттинской епархии и исполнительной власти, известные в области люди.

После просмотра епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор в своем обращении к залу так сформулировал духовную миссию фильма: «Насколько точно был найден важный символ – один из главных диалогов происходит на берегу Волги у места, где был затоплен Ставрополь. Там говорится о самых важных вещах – после затопления исчезает город, но при этом строится новый, воссоздается новое. Это христианский символ – зерно, которое бросают в землю, должно умереть. То, что было брошено несколько десятилетий назад в землю, проросло сегодня новыми колосьями правды. И мы опять обращаемся к этому, потому что наш народ ищет это».

Кино снималось в 2021 году. В фильме сыграло более 50 профессиональных актеров из Тольятти, Самары и Севастополя. Финансировалось в основном за счет собственных средств студии, а также участии тольяттинских предпринимателей и неравнодушных горожан. Бюджет составил около 7 500 000 рублей. Съемки поддержали: Союз журналистов России, Общественная палата РФ, Союз женщин России, МВД РФ.

Экс-заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Самарской области Алексей Максимов, ныне проректор Самарского государственного экономического университета, смотрел фильм в самарском кинотеатре уже во второй раз: «Смотрел с мурашками, я как будто вернулся туда… Дмитрий Вадимович Огородников был моим другом, мои начальником. Были жесточайшие времена, действительно, в то время власть не понимала, что делать, милиция была реально беспомощна. И если сейчас мы говорим, что должна работать система, то тогда, к сожалению, города спасали люди, одиночки, которые могли организовать коллектив.»

На премьере было много известных людей, в том числе тех, кто помогал создателям фильма своими воспоминаниями, фотографиями, вырезками из газет тех лет. Бывший директор тольяттинского спецавтоцентра и ассоциации дилеров ВАЗа Юрий Целиков, семья экс-мэра города Сергея Жилкина, родственники главного редактора «Тольяттинского обозрения» Валерия Иванова и майора милиции Дмитрия Огородникова, сотрудники «Тольяттинского обозрения» Федор Быстров и Римма Михарева, начальник управления Уголовного розыска ГУМВД России по Самарской области Павел Жилюнов, Начальник оперативного отдела ГУФСИН России по Самарской области Николай Харитонов, председатель правления СООО «Лига азербайджанцев Самарской области» Керимов Ширван, председатель профсоюзной организации опорного транспортного предприятия Анна Замыцкая.

Экс-мэр Тольятти Николай Уткин, который консультировал сценаристов в 2021 году, подчеркнул, что важные аспекты новейшей истории Автограда в фильме не были искажены: «Два года назад мы чисто случайно встретились с создателями фильма. Они попросили меня рассказать о жесткой встрече с Каданниковым и Жилкиным. Так это и показано в фильме, спасибо за это!»

Коллега Валерия Иванова по газете Римма Михарева вспомнила о годах сложной и интересной деятельности независимой тольяттинской газеты: «Валера не был журналистом по образованию, он был журналистом по сути. Для него всегда общественное было важнее личного. Я очень рада, что память о наших ребятах остается, это значит, свою жизнь они прожили не зря!»

Председатель Централизованной религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Самарской области в составе Центрального духовного управления мусульман России», муфтий Талип Вагизович Яруллин кратко, но емко выделил важную особенность героя: «Главный герой советовался со своей совестью – что я могу сделать, как я могу это изменить? Как говорят: хочешь изменить мир – начни с себя. Он начал с себя, начал показывать правду, за счет этого мир стал меняться!»

Первый заместитель председателя Самарской областной организации Союза журналистов России Олег Лукьянов зачитал на творческой встрече со съемочной группой обращение Валерия Иванова к самарским журналистам, опубликованное в «Тольяттинском обозрении» в 2000 году, в котором тольяттинский журналист благодарил самарских коллег за сплоченность и приверженность правде и высокой журналистской морали: «Мы лично были знакомы с героями фильма. Валерий Иванов неоднократно бывал в доме журналиста, был легким на подъём, предлагал объединяться. Он излучал жизнь! Я помню, когда он получал «Золотое перо» в Союзе журналистов, он его уронил. Он так разволновался тогда. Этот приз дается только особенным журналистам, которые проявили себя в высоком поиске правды. Именно таким должен быть настоящий журналист, как Валерий Иванов!»

Фильм в следующем году станет участником двух кинофестивалей в Италии нескольких фестивалей в России. Директор центра итальянского языка и культуры им. Данте в г. Москва Анна Русинова подчеркнула важность культурного обмена и объяснила, откуда в фильме о тольяттинских героях появились строки из Данте: «Мы подумали, что фильм о Тольятти невозможно снять без итальянского следа. Одной из метафизических линий в сценарии стала философская линия Данте Алигьери, который является одним из главных культурных символов Италии. Мы все помним первые строки «Божественной комедии»: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». Все наши герои ушли в 30 с небольшим – в годы, когда Тольятти можно было с полной уверенностью назвать «сумрачным лесом». Также некоторые классические композиции для фильма были исполнены русским оркестром под руководством итальянского дирижера Фабио Мастранджело, а итальянские арии для фильма исполнила российская оперная певица Марина Безбородва. Эта дихотомия русско-итальянской культурной традиции проходит через весь фильм, как через историю Тольятти».

Почетный консул республики Италия в Самарской области и Татарстане Джангуидо Бреддо высказал свои эмоции от просмотра: «Очень красивый фильм! Я давно знал об этом проекте. Все знают, какая связь между Италией и Тольятти. Уже 50 лет длится наша дружба и сотрудничество. Я думаю, никакая ситуация не может аннулировать эту нашу связь. Это стопроцентно!».

Режиссер картины «Время перемен /притча/» Мокей Русинов рассказал, в чем философский посыл фильма: «Один из сценаристов Дмитрий Выдрин часто как политолог консультирует президентов разных стран. Он учит находить всего одно слово, емко и ярко характеризующее событие. Когда мы собирали информацию о Тольятти 90-х, слово пришло само собой – Чернобыль. Тольятти стал коррупционным реактором России, вырабатывающим убийственную и разрушающую энергию. И, как во время разгара аварии на Чернобыле, в аппаратной оставались сумасшедшие операторы, получившие многократную дозу облучения, но продолжавшие снимать показания приборов, так герои нашего фильма фиксировали этапы развития российской коррупции «святых» 90-х, чтобы те, кто придут после них, смогли ликвидировать ее последствия для страны. Что, собственно, и произошло. Наше кино о смелых, страстных и неравнодушных людях, для которых общее – выше личного».

В фильме много кадров аэросъемки. Оператор-постановщик хотел передать графичность застройки и красоту природы Тольятти. А в 2023 году квадрокптер, на который были сняты кадры с воздуха, был передан бойцам спецподразделения, выполняющим обязанности в зоне СВО.

О визуальных решениях высказался владыка Нестор: «Если говорить о самой картине, то впечатляет операторская работа, звук и особенно музыка, которая подобрана. Много ностальгии, много знакомых символов, мы увидели город с разных сторон таким, как его видят птицы, видят такую красоту. И понятно, что со всей любовью создатели фильма отнеслись к тому, что дорого нашему сердцу.»

Показы в Тольятти и Самаре проходили в рамках благотворительного мероприятия. Все средства, вырученные от билетов, будут переданы в Преображенский кафедральный собор Тольяттинской епархии на благие дела и помощь нуждающимся. После выплаты всех комиссионных билетным платформам сумма помощи составит 57480 рублей.

Фото: пресс-служба Самарского областного отделения СЖР