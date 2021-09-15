В Самаре и Самарской области с 16 сентября стартует отопительный сезон

109

Чтобы горожане чувствовали себя комфортно, не дожидаясь предусмотренного нормативами температурного минимума, в Самаре и Самарской области отопительный период 20221-2022 годов официально начнется гораздо раньше обычных сроков – с 16 сентября. Об этом сегодня заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Уже на этот четверг есть прогноз понижения температуры, но мы среднесуточных показателей +8 градусов 5 дней ждать не будем. Принял решение, что с завтрашнего дня начнем пуск тепла. Традиционно первыми его получат социальные объекты. В такие небывало ранние сроки еще никогда отопительный период не начинался. Но мы чувствуем свою ответственность за здоровье людей и понимаем, что сейчас ни в коем случае нельзя допустить еще и сезонной эпидемии гриппа, ОРВИ, ОРЗ», – заявил Дмитрий Азаров и напомнил, что заблаговременно, еще в мае, поставил задачу, чтобы в этом году уже к 10 сентября все муниципалитеты были готовы к началу отопительного сезона.

Ресурсоснабжающим организациям Самарского филиала ПАО «Т Плюс», «Предприятию тепловых сетей», МП г. о. Самара «Инженерная служба», а также другим организациям и предприятиям, имеющим на балансе котельные, необходимо будет провести включение теплоисточников и теплосетей с последующим обеспечением гидравлических и температурных режимов.

Сначала будет организовано включение отопления в больницах, домах ребенка, домах престарелых, интернатах с круглосуточным и длительным пребыванием, а также в детских садах, школах и других учреждениях образования. Социальная сфера – предмет особого контроля. Мониторинг ситуации будет осуществляться непрерывно.

Согласно технологическим условиям подача тепла происходит поэтапно. Протяженность сетей в городе очень большая, заполнение системы теплоносителем требует определенного времени. Работа не будет остановлена до тех пор, пока тепло не придет во все дома и учреждения города.

В течение двух недель со старта отопительного сезона открывается «горячая линия», куда горожане смогут обратиться по вопросам теплоснабжения. Телефоны «горячей линии» будут размещены дополнительно на официальных сайтах Администрации города и профильного городского департамента.

В настоящее время перекладки теплосетевых трубопроводов по ряду адресов еще ведутся – работы вступили в завершающую стадию. Но это не повлияет на подачу тепла, поскольку на всех объектах в начале работ были смонтированы временные линии.

Фото: администрация Самары