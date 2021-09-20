В Самаре этнические исполнители выходят на дворовые сцены

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В Самаре продолжается серия фестивалей «Этника mob.», организуемых с участием самарских музыкантов, танцоров, творческих коллективов. Этнические исполнители выходят на дворовые сцены, чтобы создать для жителей теплую, дружескую, домашнюю обстановку.

В минувшее воскресенье ТОС «Мичуринский» организовал межнациональный праздник с чаепитием в одном из дворов в районе улиц Клинической и Коммунистической. В последние годы жизнь здесь «заиграла» яркими красками: благодаря губернаторскому проекту «Содействие» были выполнены работы по благоустройству – отремонтировали дорожки, обустроили новую детскую площадку, смонтировали сценическое пространство, обеспечили технические возможности проведения концертных мероприятий. Так что теперь местным жителям стало не просто комфортно – их досуг стал куда более насыщенным и интересным.

Окунуться в атмосферу праздника пожелали и взрослые, и дети.

«Название проекта выбрано не случайно. Слово «этника» говорит о нашем внимании к национальным традициям, а «mob.» напоминает, что участников фестиваля мы собираем, используя современные средства связи, то есть без оповещения посредством размещения обычных объявлений и тому подобного, – отметила член Общественной палаты г. о. Самара, председатель ТОС «Мичуринский» Елена Большакова. – Дворовый фестиваль – это формат знакомства с национальной культурой, да и просто знакомства соседей друг с другом. Конечно, важно, что такие праздники и фестивальные концерты проходят в непосредственной близости к жилым домам, ведь не каждый имеет достаточно свободного времени, чтобы часто посещать другие площадки, например, недавно открывшийся этнокультурный комплекс «Парк Дружбы народов». Праздник двора проводится в шаговой доступности, люди слышат музыку и сразу выходят во двор, с удовольствием откликаются на такие предложения и идеи».

«Такие праздники сближают жителей, делают жизнь интереснее. Мы познаем культурные традиции народов разных национальностей, которые мирно живут в Самаре. Рада, что в нашем дворе проходят такие замечательные концерты. Они способствуют единению и в непростое время пандемии помогают сохранить позитивный настрой», – считает жительница дома № 23 по улице Коммунистической Галина Фомичева.

Межнациональный праздник был приурочен к 170-летию Самарской губернии. И хотя со сцены звучали песни на различных языках – чувашском, армянском, татарском, иврите, языках народов Дагестана и многих других, жители подпевали музыкантам всем двором.

Организаторы проекта нацелены на то, чтобы такие дворовые праздники все чаще и чаще проходили на всей территории Самары.

Фото: администрация Самары