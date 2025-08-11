В Самаре еще два дома стали объектами культурного наследия

130

В Самаре продолжается работа по сохранению культурного достояния региона. Недавно в список объектов культурного наследия регионального значения были включены два здания, расположенные на улице Подшипниковой. Эту информацию предоставил Государственный исторический архив Самарской области.

Здания под номерами 2 и 4 на улице Подшипниковой были построены в 1954 году и представляют собой важные архитектурные памятники, имеющие большое историческое и культурное значение. Присвоение им статуса объектов культурного наследия регионального значения подчёркивает их важность для сохранения архитектурного облика города и его культурного наследия.

Согласно действующему законодательству, на территории этих объектов запрещено проводить любые строительные и реконструкционные работы, которые могут нарушить их историческую и архитектурную целостность. Также запрещено устанавливать на крышах и фасадах зданий элементы, которые могут изменить их первоначальный архитектурный облик, включая климатическое оборудование и декоративные элементы, пишет КП-Самара.