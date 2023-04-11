В Самаре эйчары постепенно привыкают к ведению трудовых книжек в электронном виде

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3 из 10 кадровиков отмечают, что введение электронных трудовых книжек упростило ведение КДП, столько же утверждают, что новый digital-формат никак не сказался на их работе. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из города.

В Самаре 20% кадровиков считают, что электронные трудовые книжки усложнили ведение кадрового делопроизводства. Становится больше тех, кто относится к нововведению спокойно: 35% эйчаров сегодня утверждают, что разницы не чувствуют. Еще 33% оценили преимущества нового способа ведения трудовых книжек.



Время проведения: 1—24 марта 2023 года.

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