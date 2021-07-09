В Самаре чествовали лучших работников почтовой отрасли

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9 июля в здании Самарского почтамта прошло чествование лучших работников отрасли в рамках празднования Дня российской почты, который в этом году приходится на 11 июля.

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова самарских почтовиков сегодня поздравил вице-губернатор – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков. Он выразил сотрудникам почтамта благодарность за нелёгкий и такой необходимый людям труд, профессионализм, терпение и верность своему делу и пожелал успехов, крепкого здоровья, счастья и праздничного настроения.

– «Безусловно, почтальоны играют одну из главных ролей в работе почтамта. Они приносят адресатам свежую прессу, долгожданные письма и телеграммы, пенсии и пособия, принимают коммунальные платежи, оформляют подписку на печатные издания. В период пандемии на их плечи также легла доставка продуктов питания и других необходимых товаров. Сотрудники почты уделяют много времени и усилий своему профессиональному развитию, в том числе участвуют в конкурсах профессионального мастерства. За последний год в Самарском почтамте, как и наряду с отделениями Почты по всей стране, было внедрено несколько новых, удобных и комфортных сервисов: отправка посылок по номеру телефона, оплата отправления получателем, оформление электронной доверенности и другие», - отметил Константин Пресняков.

Руководитель департамента вручил государственные награды Самарской области и награды Губернатора Самарской области. Так, почетное звание «Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области» присвоено Зое Елистратовой – главному специалисту отдела почтовой безопасности департамента безопасности УФПС Самарской области, а почетным знаком Губернатора «За заслуги в наставничестве» награждена Светлана Ерофеева – почтальон 1 класса отделения почтовой связи Самарского почтамта. В преддверии профессионального праздника этим почетным знаком также отмечены Наталья Мошкова – руководитель группы по организации производственных процессов Тольяттинского почтамта и Татьяна Семкина – начальник отделения почтовой связи Кинельского почтамта.

Кроме того, Константин Пресняков вручил почетные грамоты департамента двум сотрудникам Самарского почтамта: почтальону 1 класса Нине Варнаковой и начальнику отделения почтовой связи 443106 Виктории Соловьевой. Всего почетными грамотами от департамента награждены шесть сотрудников почтовой отрасли Самарской области.

– «Сейчас компания «Почта России» успешно проходит процесс цифровой трансформации. Мы внедряем инновации, расширяем ассортимент продуктов, совершенствуем производственные и бизнес-продукты. При этом Почта продолжает оставаться социально ответственной компанией. Мы традиционно оказываем востребованные услуги наименее защищенным социальным группам жителей региона (пенсионерам, маломобильным гражданам), успешно развиваем социальное направление работы», – отметил директор макрорегиона Волга АО «Почта России» Александр Вакуленко.

Торжественные мероприятия с вручением государственных наград, а также почётных грамот и благодарностей от губернатора прошли на этой неделе во всех 12 почтамтах региона. Подарки от Губернатора к празднику получили 5500 сотрудников отрасли, 770 почтовых отделений Самарской области отмечены благодарственными письмами Губернатора.

Фото: пресс-служба облправительства