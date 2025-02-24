В Самаре будут возрождать школьные бассейны

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В областной столице хотят заняться спортобъектами в школах. Об этом сообщил мэр города Иван Носков после визита в несколько образовательных учреждений, пишет 63.ру.

— В школе № 45 удалось сохранить бассейн, это большое дело. Но состояние помещения удручающее. В ближайшее время проведем анализ состояния всех школьных бассейнов, включая неработающие, и определим масштаб затрат на ремонт и восстановление. Затем составим программу ремонта, — рассказал глава Самары.

Иван Носков также отметил, что это будут дорогостоящие работы. Поэтому город будет привлекать средства муниципального, областного и даже федерального бюджетов.

Кроме того, уже много лет в Самаре собираются возрождать заброшенные стадионы. Например, в ближайшие два года должны реконструировать стадион «Торпедо».