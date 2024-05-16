Я нашел ошибку
Главные новости:
В центре Москвы, у памятника Кобзону, нашли QR-коды сайта по продаже наркотиков
Это обусловлено, в первую очередь, возможными рисками проведения в текущих условиях столь масштабного массового мероприятия.
Грушинский фестиваль летом 2024 года в традиционном формате и в привычном месте не состоится
Чуваши в этот день собирались для того, чтобы поздравить друг друга с приходом лета, встать в общий хоровод и спеть любимые песни.
В Самаре пройдет чувашский национальный праздник «Акатуй»
Самарские научные разработки возьмут на вооружение в федеральном Минздраве.
Дмитрий Азаров представил Михаилу Мурашко новые разработки Самарской области в медицине
В связи с проведением спортивного мероприятия «VIII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании.
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу в Самаре и Тольятти
В Самаре с 17 по 19 мая 2024 года пройдет Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя», посвящённый событиям русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
«Самарское Знамя»: научно-практическая конференция с возможностью онлайн-просмотра, фестиваль и более 50 интерактивных площадок
Чтобы не допустить ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесного фонда губернии.
В Самарской области обрабатывают леса от непарного шелкопряда
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.26
-0.1
EUR 98.83
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкасском районе пройдет Спартакиада по настольным спортивным играм и концертная программа «Серебро в Село»
Завершился региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия"
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с писателем-фантастом Сергеем Юрьевым
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре будет временно ограничено движение транспорта

16 мая 2024 15:55
70
В связи с проведением спортивного мероприятия «VIII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении спортивного мероприятия «VIII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» на территории города Самара с 06:00 до 14:30 19 мая 2024 года будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны), на следующих участках улично-дорожной сети:

- по ул. Дальней от дома № 1А до ул. Арена 2018;

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по Проезду № 7.

Кроме того, с 20:00 18 мая 2024 года до 14:30 19 мая 2024 года на вышеуказанных участках улиц будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны).

Помимо этого, с 06:00 до 14:30 19 мая 2024 года автобусы маршрута № 83 будут следовать по скорректированной схеме.

С временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Это обусловлено, в первую очередь, возможными рисками проведения в текущих условиях столь масштабного массового мероприятия.
16 мая 2024, 16:40
Грушинский фестиваль летом 2024 года в традиционном формате и в привычном месте не состоится
Это обусловлено, в первую очередь, возможными рисками проведения в текущих условиях столь масштабного массового мероприятия. Общество
60
Чуваши в этот день собирались для того, чтобы поздравить друг друга с приходом лета, встать в общий хоровод и спеть любимые песни.
16 мая 2024, 16:23
В Самаре пройдет чувашский национальный праздник «Акатуй»
Чуваши в этот день собирались для того, чтобы поздравить друг друга с приходом лета, встать в общий хоровод и спеть любимые песни. Культура
59
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании.
16 мая 2024, 15:38
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу в Самаре и Тольятти
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона об открытых вакансиях в ряде подразделений компании. ЖКХ
102
В центре внимания
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
16 мая 2024  12:51
Самарская область вошла в топ-3 среди регионов ПФО по численности населения
152
Для Самарской области, как и в целом по ПФО, характерна естественная убыль населения. Сказываются «демографические ямы» 1940-х и 1990-хх годов.
15 мая 2024  19:06
Власти рассказали, почему Самара прирастает пригородами
335
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2024  11:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Международным днем семьи
308
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
14 мая 2024  20:49
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
828
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
14 мая 2024  17:53
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
562
Весь список