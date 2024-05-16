В Самаре будет временно ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении спортивного мероприятия «VIII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» на территории города Самара с 06:00 до 14:30 19 мая 2024 года будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны), на следующих участках улично-дорожной сети:

- по ул. Дальней от дома № 1А до ул. Арена 2018;

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по Проезду № 7.

Кроме того, с 20:00 18 мая 2024 года до 14:30 19 мая 2024 года на вышеуказанных участках улиц будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны).

Помимо этого, с 06:00 до 14:30 19 мая 2024 года автобусы маршрута № 83 будут следовать по скорректированной схеме.

С временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Фото: администрация Самары