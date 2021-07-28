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В Самаре более 3,5 тыс. автомобилей попали в "черный список" ГИБДД

28 июля 2021 12:18
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В Самаре более 3,5 тыс. автомобилей попали в "черный список" ГИБДД

Сотрудникам ГИБДД в Самаре стало проще вычислять, стоит автомобиль на учете или нет. В этом им помогает новый аппаратно-программный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По правилам, водитель должен зарегистрировать свою машину в РЭО ГИБДД в течение 10 дней, но многие нарушают этот срок. Кто-то по незнанию, а кто-то умышленно. В итоге такие автомобилисты продолжают рассекать по дорогам, нарушая закон. Однако теперь на них нашлась управа - аппарат, с помощью которого полицейские могут вычислить незарегистрированное авто.

В Госавтоинспекции рассказали, как работает новый комплекс:

- В припаркованной на обочине машине (на ней нет специальной цветографической окраски) установлена камера. Она смотрит на полосы движения через заднее стекло. Камера считывает номера проезжающих авто и сразу передает информацию на ноутбук сотрудника, сидящего в машине. После этого система сверяет данные автомобилей с загруженным "черным списком".

Сейчас в этом перечне значатся более 3,5 тыс. транспортных средств, снятых с учета (например, по причине смерти владельцев). Информацию о подобных авто обновляют раз в неделю. Если программа отыщет номер в списке, то информацию тут же передают инспекторам ДПС. Они стоят дальше по дороге и "ловят" подозрительные авто.

Пока чудо-комплекс работает только на территории Самары. Планируется, что к концу 2021 года такие аппараты появятся в других городах и районах региона, сообщает Сова.инфо.

Теги: водители ГИБДД камеры

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