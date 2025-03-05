в Самаре 63% родителей несовершеннолетних детей — за обязательную верификацию возраста интернет-пользователей

193

Большинство горожан согласно с необходимостью верификации возраста интернет-пользователей в целях защиты детей от негативного контента. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, в том числе имеющие несовершеннолетних детей.

Уполномоченная по правам человека в РФ призвала законодательно регламентировать процесс верификации возраста интернет-пользователей в целях защиты детей от негативного контента. Сейчас ресурсы с маркировкой «18+» доступны любому пользователю, который поставит отметку о достижении возраста совершеннолетия.



56% самарцев поддерживают предложенную инициативу, среди родителей несовершеннолетних детей — 63%. В пользу верификации возраста интернет-пользователей чаще высказываются женщины, чем мужчины (60% против 52% соответственно). Больше сторонников инициативы среди тех, кто старше 45 лет, — 6 из 10 голосуют «за».



26% участников опроса — против предложения. По их мнению, это не принесет желаемых результатов: «Я против запретов, которые можно обойти», «Не вижу смысла, лишь продвигается идея контроля государства над каждым гражданином».



Время проведения: 26 февраля — 4 марта 2025 года