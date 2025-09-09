В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android

95

48% жителей российских миллионников запускают 2ГИС на айфонах. Сервис геоаналитики 2ГИС Про изучил, какие телефоны и мобильные операционные системы наиболее популярны в крупных городах. Специалисты проанализировали обезличенные данные о моделях 25 млн мобильных устройств — части парка телефонов, на которых пользователи открывали приложение 2ГИС в первой половине 2025 года.

Исследование показало, что Android — немногим более популярная мобильная операционная система в России: её используют 52% жителей крупных городов, в 10 из 16 крупнейших городов страны Android занимает первое место по использованию. Больше всего пользователей Android в Воронеже (58%), Омске (57%) и Волгограде (56%). Интересно, что в Омске Android лидирует во всех районах города.

Среди городов-миллионников больше доля айфонов в Казани (56%), Санкт-Петербурге (54%) и Москве (53,3%). На четвертом месте, чуть отставая от Москвы — Краснодар (53,0%): этот город единственный, где телефоны на операционной системе iOS лидируют во всех четырёх районах.

Аналитики 2ГИС изучили, какие модели смартфонов чаще всего используются для запуска приложения в крупнейших городах России. Самой популярной моделью iPhone в городах-миллионниках стал iPhone 11. Он занимает первое место по количеству запусков в половине городов. На втором месте — iPhone 13. Стабильно входит в топ-3 по запуску во всех городах и iPhone 15 Pro Max, который лидирует по запускам в Москве. Но пока он не догнал по массовости более доступные модели.