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В Самаре 22% женщин при трудоустройстве задают вопрос о планировании завести детей в ближайшее время

21 марта 2025 09:44
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В Самаре 22% женщин при трудоустройстве задают вопрос о планировании завести детей в ближайшее время

Каждой пятой женщине, когда она устраивается на работу, задают вопрос о том, планирует ли она завести детей. Однако большинство представительниц прекрасного пола уже не сталкиваются с такими вопросами. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные женщины из Самары.

 22% женщин при трудоустройстве задают вопрос о планировании завести детей в ближайшее время. Впрочем, большинство представительниц прекрасного пола (74%) не сталкиваются с подобными ситуациями.

Работодатели чаще адресуют этот вопрос молодым женщинам в возрасте до 35 лет (26%), среди женщин в возрасте от 35 до 45 лет таких только 17%. Женщины с высшим образованием бывают в таких ситуациях чаще, чем со средним профессиональным.

Участниц опроса с доходом свыше 100 тысяч рублей спрашивают о детях чаще, чем тех, чей заработок меньше (25% против 19%).

Время проведения: 12—17 марта 2025 года

Теги: Опрос

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