В Самаре 2 июня пройдет крестный ход

В 2026 году Самарская епархия Русской Православной Церкви отмечает 175-летие со дня своего основания. С 28 мая по 2 июня 2026 года в Самаре и Тольятти состоятся богослужения с участием детских хоров, пройдет научно-практическая конференция. Центральными событиями станут Божественная литургия в день памяти святителя Алексея, митрополита Московского, небесного покровителя города Самары, крестный ход от Покровского кафедрального собора к часовне святителя Алексия, а также молебен с участием духовенства 2 июня 2026 года.

Крестный ход начнется в 11 часов 2 июня. Верующие пройдут от Покровского кафедрального собора до часовни святителя Алексия. Перед ним в тот же день в 9 часов состоится Божественная литургия в Покровском кафедральном соборе Самары. В 12 часов начнется молебен у часовни святителя Алексия на Речном вокзале Самары, сообщает Самарская митрополия, пишет СитиТраффик.