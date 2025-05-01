В Самаре 1 мая отметили пятую годовщину присвоения почетного звания «Город трудовой доблести»

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На Аллее Трудовой Славы в сопровождении Самарского концертного духового оркестра состоялась торжественная церемония, посвященная 5-летию присвоения Самаре почетного звания «Город трудовой доблести».

В митинге около одноименной стелы приняли участие первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, и.о. главы города Самара Юлия Ашуркова, заместитель председателя Думы Самары Сергей Рязанов, почетные граждане, члены профсоюзов и общественных организаций, ветераны заводов, работавших в Самаре в годы Великой Отечественной войны, нынешние руководители и сотрудники промышленных предприятий.

Почетное звание «Город трудовой доблести» Самаре, напомним, было присвоено указом Президента России Владимира Путина от 02.07.2020 №444. Символом вклада жителей в достижение Великой Победы стала 26-метровая стела, установленная четыре года назад на Аллее Трудовой Славы. На центральной части композиции изображен легендарный самолет Ил-2 и военный парад 1941 года в Куйбышеве.

В память о подвиге тружеников тыла участники митинга возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести». Также все желающие могли посетить выставку автомобилей военного времени и побывать на тематических площадках.