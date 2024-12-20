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Ученые Genotek изучили более 166 тысяч геномов жителей России из разных этносов и выявили, что русские и белорусы имеют наименьший риск непереносимости алкоголя. В Самаре 0,59% жителей склонны к непереносимости спиртных напитков.

За обезвреживание алкоголя в нашем организме отвечают разные ферменты. Первый этап превращения этилового спирта осуществляет фермент — алкогольдегидрогеназа (ADH), который находится преимущественно в клетках печени. Также в небольшом количестве он содержится в почках, сердечной и скелетной мускулатуре человека. В результате работы печени образуется ацетальдегид, который токсичен для организма. В норме он другим ферментом, ацетальдегиддегидрогеназой (ALDH), быстро превращается в безвредную уксусную кислоту, распадающуюся на углекислый газ и воду.

Ученые Genotek изучили распространение в разных этносах изменений двух этих генов: ADH1B (rs1229984) и ALDH2 (rs671). Наличие даже одного из этих вариантов приводит к повышенному риску генетически обусловленной непереносимости алкоголя.

По результатам исследования Genotek, наименее склонны к алкоголизму — корейцы, у 74% есть хотя бы один вариант генов, способствующий проявлению побочных эффектов алкоголя. Также высокий процент непереносимости спиртных напитков был выявлен у бурятов и монголов (8,33%), казахов (7,69%) и осетин (7,59%). Самый низкий процент непереносимости алкоголя среди исследуемых этносов был выявлен у русских и белорусов — 0,51% и 0,50% соответственно.

У каждого человека данные ферменты работают с разной скоростью. Причина кроется в особенностях генома, которые влияют на переработку алкоголя организмом. У людей с определенным вариантом гена ADH этиловый спирт очень быстро превращается в ацетальдегид, однако он является токсическим продуктом, который вызывает покраснение лица, тахикардию, тошноту, мышечную слабость, а также нарушение работы органов. Комплекс таких симптомов после употребления спиртных напитков называют непереносимостью алкоголя.

При медленной работе второго фермента (ALDH) происходит похожий эффект: образующийся ацетальдегид не превращается в безвредные вещества, а накапливается и оказывает токсическое действие на организм. Поэтому люди с определенным вариантом гена ALDН меньше страдают алкоголизмом. Этносы, обладающие одной или двумя копиями этого варианта, демонстрируют реакцию чувствительности к алкоголю, включая покраснение лица и тяжелое похмелье. Часто у людей азиатского происхождения после употребления алкоголя краснеет лицо, шея и иногда плечи, такая реакция организма известна как «алкогольный румянец» или «азиатский румянец».

«Такие изменения на уровне ДНК дают возможность организму быстрее сигнализировать о вреде алкоголя, что может рассматриваться как своего рода защитный механизм: снижается риск алкоголизма и связанных с ним болезней. Однако это также повышает риск повреждения тканей и развития некоторых заболеваний, например, рака пищевода», — комментирует директор по науке медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько.

Людям с генетическим риском непереносимости алкоголя эксперт рекомендует обращать внимание на свои ощущения, возникающие при употреблении спиртных напитков. При наличии таких симптомов как покраснение кожи, головокружение, учащенное сердцебиение, рекомендуется снизить употребление алкоголя и проконсультироваться с врачом.