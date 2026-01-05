В России пока не планируют запрещать праворульные авто

Речи о запрете праворульных автомобилей в России не идет и пока никаких рестрикций в отношении таких машин не предполагается. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.

"Пока никаких рестрикций в отношении праворульных машин нет и не предполагается", - сказал он.

При этом глава ведомства допустил, что определенные изменения, которые могут быть внесены в существующие ГОСТы в 2026 году, потенциально могут привести к тому, что будет сложнее подтвердить соответствие праворульной машины установленным требованиям.

"Но речь о запрете праворульных машин не стоит", - подчеркнул Шалаев.

Фото: pxhere.com