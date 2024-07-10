В России заявили о необходимости официально сокращать рабочий день в 30-градусную жару.

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Такую перспективу оценил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов, его слова приводит газета «Известия».

По аналогии с Испанией, Италией, Грецией и странами Латинской Америки депутат предложил внести в Трудовой кодекс право работников при существенном повышении температуры воздуха потребовать сокращения рабочего дня на один час. Это позволит уберечь здоровье от неблагоприятного воздействия жары, отметил Чернышов. В отсутствие законодательно закрепленных норм работодатели не обязаны отпускать персонал раньше.

Как отметила руководитель кадровой службы компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольга Борисова, в случае одобрения законопроекта работодатель будет проводить замеры температуры и издавать отдельные приказы о введении режима сокращенного дня и условиях его отмены.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, рабочий день необходимо сокращать на час, если температура в помещении достигла 28,5 градуса, на два часа — при повышении до 29 градусов и на четыре часа, если жара достигла 30,5 градуса. Чернышов предложил официально закрепить эти рекомендации, пишет Лента.