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В России запустили Национальную систему подтверждения ИТ-компетенций

11 июня 2025 12:48
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В России запустили Национальную систему подтверждения ИТ-компетенций

Информационный повод: На Госуслугах появилась возможность пройти бесплатное тестирование по ключевым ИТ-навыкам и получить официальный сертификат Минцифры. Это поможет работодателям быстрее находить подходящих кандидатов, а соискателям — выгодно выделиться на рынке. Инициатива стала частью национального проекта «Экономика данных».

На платформе специалисты могут пройти тестирование по востребованным ИТ-направлениям: Python, Java, C#, SQL, HTML, PostgreSQL, API, CSS и др. Уже доступно 17 тестов, до конца года их станет 21.

Если тест успешно пройден:
● на портале Госуслуг можно получить официальный сертификат Минцифры с 31 мая года;
● в резюме на hh.ru появится значок подтверждённого навыка.

Для работодателей это рабочий инструмент прескоринга:
● помогает выделить релевантных кандидатов;
● экономит время при большом потоке откликов;
● снижает нагрузку на HR-команду.

Для соискателей — это возможность:
● проверить себя и сверить свой уровень с требованиями рынка;
● подтвердить компетенции даже без профильного диплома;
● выгодно выделиться среди других претендентов.
Согласно исследованию hh.ru, 73% специалистов считают тестирование полезным инструментом для профессионального развития.

В системе оценки предусмотрено 3 уровня: базовый, средний и продвинутый. В тесты встроена антифрод-система. Она отслеживает, что пользователи проходят тесты честно.
Результат теста действует один год. Если тест не сдан, информация нигде не публикуется, а повторить попытку можно через месяц.
Оператором платформы стал hh.ru. Методика оценки разработана совместно с экспертами индустрии и компаниями IBS, VK, Skillbox, Skypro, «Ланит», РУДН, «Ростелеком» и другими.

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