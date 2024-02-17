В России упростили условия переселения соотечественников для репатриантов

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, благодаря которому проживающим за рубежом соотечественникам станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию. Об этом 17 февраля сообщил кабмин на своем сайте.

Решение правительства касается соотечественников из числа репатриантов, к которым относятся: постоянно проживающие за рубежом граждане РФ; ранее отказавшиеся от российского гражданства; люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и ранее имевшие гражданство СССР; лица, у которых есть родственники, родившиеся или проживавшие на территории РСФСР, Российской империи или СССР.

«Для участия в госпрограмме таким гражданам не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения», — уточняется в сообщении.

Постановление подготовлено для реализации указа президента РФ Владимира Путина, которым с 1 января текущего года в России был введен институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран, уточнили в правительстве, пишут "Известия".