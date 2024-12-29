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В России создадут «Национальный словарный фонд» для защиты русского языка

29 декабря 2024 20:17
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Оператором «Национального словарного фонда» станет Минобрнауки. Планируется, что система заработает в 2025 году.

Власти создадут бесплатную и общедоступную информационную систему «Национальный словарный фонд» для повышения уровня грамотности населения и «защиты русского языка», следует из постановления российского правительства, передает РБК.

«Новый цифровой ресурс будет способствовать повышению уровня общей грамотности граждан, защите, сохранению, распространению и развитию русского языка, а также поддержке русскоязычной среды за рубежом», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Оператором «Национального словарного фонда» выступит Министерство науки и высшего образования. Ресурс будет содержать нормы русского литературного языка, которые намерены обновлять не реже одного раза в пять лет.

Также информационная система будет разделена на пять модулей:

базовая информация о слове (написание, произношение, ударение, значение, изменение по грамматическим признакам);

синонимы и антонимы, фразеологизмы, морфемная структура, история происхождения и специфика употребления слова в разговорной речи;

статьи исторических словарей, которые позволят отследить изменения языковых норм в ходе развития;

просмотр статей в выбранных словарях;

сравнение статей в разных словарях по заданным параметрам (значение слова, произношение и нормы ударения, написание, сочетаемость с другими словами, устойчивое сочетание слов).

Как подчеркнули в кабмине, аналогов подобной системы нет. «Лексикографическая деятельность, ориентированная на печатное издание словарей, не дает возможности получить полноценное представление об актуальном состоянии языка, отстает от культурно-языковых потребностей общества. Создание «Национального словарного фонда» позволит устранить этот пробел», — заключили в правительстве.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании «Национального словарного фонда» 22 апреля 2024 года. Также он отмечал, что система должна заработать в 2025 году.

 

Фото:  freepik.com

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