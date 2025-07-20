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В России сократился интерес к fashion-товарам

20 июля 2025 09:35
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В России сократился интерес к fashion-товарам

Аналитики Focus Technologies зафиксировали снижение посещаемости магазинов fashion retail в российских торговых центрах на 6% в годовом сопоставлении за первое полугодие, при этом в Москве спад достиг 9%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным аналитиков, ситуация ухудшилась в июне, когда падение трафика по России составило 8%, а в столице – 15%. Данные «Чек Индекса» также свидетельствуют о снижении: общее количество покупок одежды и обуви в стране за тот же период сократилось на 7%, причем в офлайн-сегменте спад оказался значительнее – 16%.

Как отметили эксперты в беседе с газетой, интерес покупателей к магазинам одежды и обуви падает заметнее, чем к ТЦ в целом — посещаемость последних снизилась на 3%. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева пояснила, что fashion-ритейл, часто расположенный в крупных ТЦ, сильнее пострадал от изменения потребительского поведения: люди все чаще приходят за конкретными покупками или развлечениями, а не просто прогуляться по бутикам и магазинам.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс сообщила, что продажи и выручка российских fashion-ритейлеров в первом полугодии упали на 15–20%, и маркетплейсы уже не смогут компенсировать этот спад. Хотя средний чек на одежду и обувь вырос на 4% (до 3,1 тыс. руб.), Лебсак-Клейманс объяснила эту динамику инфляциея — на деле эти суммы не покрывают потери от общего снижения спроса. Президент Baon Илья Ярошенко подтвердил, что падение спроса ощущают все игроки рынка.

В компании Tom Tailor также наблюдают снижение продаж и падение трафика на 15–20% второй год подряд, особенно в среднем ценовом сегменте. Президент Magic Group (универмаги Slava) Александр Перемятов добавил, что у некоторых компаний продажи упали до 50%.

Анна Лебсак-Клейманс связала снижение спроса с ростом долговой нагрузки населения, желанием сберегать средства на депозитах и увеличением расходов на базовые нужды. Она также указала на перегрев рынка из-за резкого роста предложения после весны 2022 года: количество открывшихся магазинов превысило число закрывшихся, несмотря на уход части брендов, чьи товары остались через параллельный импорт и маркетплейсы. Александр Перемятов добавил, что крупные сети, занявшие площади ушедших брендов, не смогли полностью их заполнить товаром, что привело к скудному ассортименту.

Руководитель направления исследований Focus Technologies Михаил Васильев отметил негативное влияние нестабильной погоды в первой половине года, в частности, нетипично дождливого июня, что нарушило продажи сезонных коллекций. Илья Ярошенко назвал три последних сезона неудачными из-за теплой зимы, холодной весны и позднего лета.

Для привлечения покупателей ритейлеры активно используют коллаборации и капсульные коллекции, указала Евгения Хакбердиева, приведя примеры совместных проектов сетей «Вкусно — и точка» с брендом «Твое», Okko с Zarina и линейки co:create от Befree. Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева добавила, что популярными мерами также являются расширение программ лояльности и сезонные акции.

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