В России растет спрос на экзотический алкоголь

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области пройдут всероссийские соревнования по киокусинкай
В Самарской области пройдут всероссийские соревнования по киокусинкай
Более 100 молодых пар приняли участие в XXI районном молодежном бале «В вихре любимых вальсов» в Самаре
Более 100 молодых пар приняли участие в XXI районном молодежном бале «В вихре любимых вальсов» в Самаре
Самарцы жалуются на сбой работы сервиса «Прибывалка-63»
Самарцы жалуются на сбой работы сервиса «Прибывалка-63»
В районах Самары стартует обсуждение дизайн-проектов общественных пространств для благоустройства
В районах Самары стартует обсуждение дизайн-проектов общественных пространств для благоустройства
В Самаре намерены построить еще два бассейна
В Самаре намерены построить еще два бассейна
Молодой человек насмерть отравился газом в Сызрани
Молодой человек насмерть отравился газом в Сызрани
Двести двадцать единиц оружия передало управление Росгвардии по Самарской области в зону СВО
Двести двадцать единиц оружия передало управление Росгвардии по Самарской области в зону СВО
Выпускники из Самары оценили трудности поиска работы на 6,5 балла
Выпускники из Самары оценили трудности поиска работы на 6,5 балла
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.94
2.13
EUR 102.49
0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре начнёт свою работу персональная выставка художника Яна Фридмана
В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток (12+) с самарским фотографом Екатериной Олениной
В Октябрьском районе Самары прошел волонтерский молодежный бал «В вихре любимых вальсов…»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России растет спрос на экзотический алкоголь

4 февраля 2025 09:54
162
В России растет спрос на экзотический алкоголь

Российские потребители открыли для себя экзотический алкоголь, ассоциируемый с другими странами. Так, за весь 2024 год спрос на корейское соджу увеличился почти на 350%. Следом идут чача, кальвадос и граппа. Такой взрывной рост эксперты объясняют во многом низкой базой, а также локализацией производства такой продукции, благодаря чему она становится более доступной.

В 2024 году в российской рознице продажи алкоголя, ассоциируемого с другими странами и считающегося у местных потребителей экзотическим, выросли год к году на 93,1% в натуральном выражении и на 53,8% — в денежном, следует из имеющихся у “Ъ” данных аналитической компании «Нильсен». Самый выраженный рост натуральных продаж — на 348% —отмечается у соджу, традиционного корейского алкогольного напитка, а в денежном — на 184,1%.

За прошлый год натуральные продажи грузинской чачи на российском рынке выросли на 61%, в деньгах — на 56,9%. Более сдержанный рост, по данным аналитиков «Нильсен», наблюдается у кальвадоса — французского фруктового (яблочного или грушевого) бренди — увеличение в натуральном выражении составило 13,2%, в денежном — 15%, у итальянской граппы — на 11,7% и 16%. В то же время аналитики заметили снижение продаж у самогона — на 3,7% и 1,2%.

По словам руководителя направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслана Брагина, хотя экзотические для российских потребителей напитки сейчас демонстрируют рост продаж, они в значительной степени остаются нишевым продуктом. Тем не менее, по его данным, продажи в компании чачи, произведенной в Абхазии, за прошлый год выросли на 130% год к году.

Руководитель аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что толчком для роста спроса на экзотические категории стало формирование в последние годы «нового» среднего класса, готового пробовать алкоголь, к которому ранее проявлял меньше интереса.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В районах Самары стартует обсуждение дизайн-проектов общественных пространств для благоустройства
4 февраля 2025  13:01
В районах Самары стартует обсуждение дизайн-проектов общественных пространств для благоустройства
96
Три вуза из Самары попали в рейтинг из 2000 лучших учебных заведений мира
4 февраля 2025  11:44
Три вуза из Самары попали в рейтинг из 2000 лучших учебных заведений мира
138
Госпаблики Самарской области - важный инструмент взаимодействия с жителями
4 февраля 2025  10:16
Госпаблики Самарской области - важный инструмент взаимодействия с жителями
156
В Рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 25 компаний из Самарской области
3 февраля 2025  09:55
В Рейтинг работодателей России по итогам 2024 года вошли 25 компаний из Самарской области
416
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
1 февраля 2025  14:24
Ночью и утром 2 февраля местами в Самарской области ожидается сильный туман
1098
Весь список