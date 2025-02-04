В России растет спрос на экзотический алкоголь

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Российские потребители открыли для себя экзотический алкоголь, ассоциируемый с другими странами. Так, за весь 2024 год спрос на корейское соджу увеличился почти на 350%. Следом идут чача, кальвадос и граппа. Такой взрывной рост эксперты объясняют во многом низкой базой, а также локализацией производства такой продукции, благодаря чему она становится более доступной.

В 2024 году в российской рознице продажи алкоголя, ассоциируемого с другими странами и считающегося у местных потребителей экзотическим, выросли год к году на 93,1% в натуральном выражении и на 53,8% — в денежном, следует из имеющихся у “Ъ” данных аналитической компании «Нильсен». Самый выраженный рост натуральных продаж — на 348% —отмечается у соджу, традиционного корейского алкогольного напитка, а в денежном — на 184,1%.

За прошлый год натуральные продажи грузинской чачи на российском рынке выросли на 61%, в деньгах — на 56,9%. Более сдержанный рост, по данным аналитиков «Нильсен», наблюдается у кальвадоса — французского фруктового (яблочного или грушевого) бренди — увеличение в натуральном выражении составило 13,2%, в денежном — 15%, у итальянской граппы — на 11,7% и 16%. В то же время аналитики заметили снижение продаж у самогона — на 3,7% и 1,2%.

По словам руководителя направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслана Брагина, хотя экзотические для российских потребителей напитки сейчас демонстрируют рост продаж, они в значительной степени остаются нишевым продуктом. Тем не менее, по его данным, продажи в компании чачи, произведенной в Абхазии, за прошлый год выросли на 130% год к году.

Руководитель аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что толчком для роста спроса на экзотические категории стало формирование в последние годы «нового» среднего класса, готового пробовать алкоголь, к которому ранее проявлял меньше интереса.