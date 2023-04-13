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В России пройдет международный чемпионат по битве роботов

13 апреля 2023 21:05
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Согласно распоряжению, Минцифры сформирует оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата.

Правительство России приняло предложение Минцифры о проведении в стране Международного чемпионата по битве роботов. Соревнования будут ежегодными, первый чемпионат пройдет в 2023 году. Информация об этом содержится в распоряжении Правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, пишет "Парламентская газета".

Проведение чемпионата необходимо для популяризации в России инженерной мысли как драйвера развития и поддержки современных цифровых технологий, говорится в тексте распоряжения.

Согласно распоряжению, Минцифры сформирует оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата. Этот орган в течение месяца должен утвердить концепцию и регламент соревнований.

В начале апреля на госуслугах начался прием заявок на участие в международном чемпионате «Битва роботов». Согласно регламенту, прием заявок продлится до 20 апреля, в чемпионате примут участие 48 команд.

В команде должно быть от 3 до 5 человек. Габариты робота — не больше 120х120х120 сантиметров, вес — не больше 110 килограммов. Команды должны придумать и сконструировать робота, а затем управлять ими во время поединков. Победители чемпионата получат до 2 миллионов рублей.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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