Я нашел ошибку
Главные новости:
На Волге у Самары столкнулись два гидроцикла
На Волге у Самары столкнулись два гидроцикла
на 10% больше выпускников выбрали физику для сдачи на ЕГЭ в 2025 году
На 10% больше выпускников выбрали физику для сдачи на ЕГЭ в 2025 году
Жителей Самарской области приглашают принять участие в марафоне «Выходи за меня»
Жителей Самарской области приглашают принять участие в марафоне «Выходи за меня»
В Тольятти утонула женщина
В Тольятти утонула женщина
Единственные в стране: в Самарской области работают амбулаторные кардиологические центры
Единственные в стране: в Самарской области работают амбулаторные кардиологические центры
Жители Самарской области могут предложить свои идеи для Стратегии развития региона
Жители Самарской области могут предложить свои идеи для Стратегии развития региона
В России приняли первый ГОСТ для оценки вкуса и аромата кофе
В России приняли первый ГОСТ для оценки вкуса и аромата кофе
В Самарской области за полгода забраковали почти полтонны молочной продукции
В Самарской области за полгода забраковали почти полтонны молочной продукции
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.17
0
EUR 91.42
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский концертный духовой оркестр выступит на городской набережной
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»
В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России приняли первый ГОСТ для оценки вкуса и аромата кофе

10 июля 2025 16:26
99
В России приняли первый ГОСТ для оценки вкуса и аромата кофе

Первый в России ГОСТ, определяющий, как оценивать кофе на вкус и запах, приняло на днях Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Оно, прежде всего, поможет упорядочить терминологию в описании продукта.

ГОСТ определил, что кофе следует оценивать по 12 параметрам. Это кислость, аромат, базовый вкус (варианты — кислый/кисловатый, горький, соленый, сладкий, умами), горечь, флейвор (от англ. flavour, речь идет о совокупном восприятии вкуса, запаха и т. д.), тактильные ощущения в полости рта, нота, запах, соленость, сладость и просто вкус. В стандарте уточняется, что органами вкуса служат эпителиальные клетки в полости рта, стимулируемые кофейным напитком.

При дегустации кофе следует оценивать не только в заваренном состоянии, но и в сухом виде. В частности, кап-мастера (дегустаторы кофе) исследуют аромат сухого кофе. Аромат заваренного кофе стандарт предписывает исследовать отдельно. Вкус кофе может быть плоским (ниже ожидаемых параметров), жестким (слишком горьким и терпким), тяжелым (вызывающим долгое послевкусие), безвкусным (противоположная ситуация), нейтральным и бархатистым. Кроме того, стандартом утверждено использование таких общепринятых терминов для оценки кофе, как «крепкий» и «слабый».

Отдельная категория — это специфические запахи кофе. Запах может быть животным (пахнуть как представители фауны), золистым, мешковинным, угольным, карамельным, солодовым, химическим, медицинским (с фенольными нотками), шоколадным, землистым, цветочным, фруктово-сочным и даже топливным, металлическим и бумажным. В первом случае речь идет о кофе, загрязненном нефтепродуктами, во втором — о напитке, вкус которого напоминает вкус воды после контакта со свежеотполированным металлом. Кофе с бумажным вкусом напоминает крафт-бумагу или картон. Еще стандарт выделяет луковый, пряно-травяной, ореховый, сенной и соломенный резинестый, гороховый, картофельный и многие другие вкусы.

Стандарт будет введен в действие с 1 января следующего года, пишет МК.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре ужесточен контроль выполнения поручений главы города
10 июля 2025  15:23
В Самаре ужесточен контроль выполнения поручений главы города
171
Вячеслав Федорищев встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
10 июля 2025  13:47
Вячеслав Федорищев встретился со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
149
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
9 июля 2025  16:11
В Самаре проверили качество ремонта дорог на «гостевых» маршрутах
391
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
9 июля 2025  12:45
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
346
Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе
9 июля 2025  11:00
Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе
610
Весь список