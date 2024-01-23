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В России предложили запретить ИИ в рекламе для детей

23 января 2024 10:13
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В России предложили запретить ИИ в рекламе для детей

Использование искусственного интеллекта предлагают ограничить в некоторых сферах и видах деятельности. В частности, речь идет о создании детской рекламы и политического контента, в том числе в рамках избирательных кампаний, принятии судебных решений в гражданском и уголовном судопроизводстве и создании соцрейтингов. 

МИРЭА — Российский технологический университет обратился в Минцифры РФ с просьбой запретить использование искусственного интеллекта в некоторых сферах и видах деятельности, в частности в создании детской рекламы. «РТУ МИРЭА просит рассмотреть возможность закрепления риск-ориентированного подхода как базисного принципа регулирования сферы искусственного интеллекта в России. Речь идет о выделении и закреплении на законодательном уровне отраслей и общественных отношений, где ИИ не может применяться в принципе, и сфер, в которых использование ИИ предполагает высокие риски», — говорится в письме ректора РТУ МИРЭА Станислава Куджа главе Минцифры Максуту Шадаеву, которое цитирует ТАСС.

Среди сфер, в которых вуз предлагает ввести полный запрет на использовании ИИ:

  • - подсознательное влияние на человеческое поведение, в результате которого может быть причинен физический вред человеку; 
  • - создание социальных рейтингов; 
  • - социальный скоринг; 
  • - принятие судебных решений в гражданском и уголовном судопроизводстве; 
  • - создание маркетингового контента для детей; 
  • - создание политического контента, в том числе в рамках избирательных кампаний.

К категории с высокими рисками РТУ МИРЭА также предлагает отнести:

  • - сбор и хранение биометрических данных; 
  • - принятие решений о найме сотрудников и зачислении в образовательные учреждения; 
  • - проектирование, создание и эксплуатация объектов критической инфраструктуры; 
  • - правоохранительная сфера; 
  • - сбор и хранение персональных данных; 
  • - производство и эксплуатация товаров, напрямую воздействующих на жизнь и здоровье людей.

В вузе настаивают, что в указанных сферах должна быть система управления рисками и качеством, основанная на принципах прозрачности и безопасности для человека. Соответствующие положения предлагается закрепить в законопроекте о регулировании искусственного интеллекта, о разработке которого в июне 2023 года сообщил заместитель Минцифры Александр Шойтов.

Искусственный интеллект сегодня развивается поразительными темпами, и сдерживать это развитие, препятствовать ему, не имеет никакого смысла, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин.

«Как ранее отметил наш президент, предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит надо сделать все, чтобы наша страна была среди лидеров в этом направлении. Например, в федеральном проекте «Искусственный интеллект» в рамках национального проекта «Экономика данных» правительству уже поручено обеспечить разработку больших генеративных моделей искусственного интеллекта с целью их последующего использования в ключевых отраслях экономики. При этом нужно также предусмотреть механизм, при котором ИИ будет внедряться на практике — в целях повышения производительности труда. На мой взгляд, ограничивать использование ИИ в любой из сфер – практически бесполезно. Рано или поздно, он все равно туда придет. Намного эффективнее развивать ИИ при помощи отечественных моделей обучения, совершенствовать, тестировать, исправляя ошибки, уже допущенные предыдущими разработчиками. Безусловно, во всех перечисленных РТУ МИРЭА случаях за деятельностью ИИ должен вестись строгий контроль со стороны человека. Однако, возможно, намного эффективнее в данном случае была бы работа ИИ и человека рука об руку, как говорится. Главное, чтобы наши граждане также имели соответствующие компетенции в этой области, которые помогут избежать ошибок и просчетов», - отметил депутат. 

К 2030 году, согласно планам правительства, благодаря новым образовательным программам по искусственному интеллекту все выпускники вузов будут знакомы с ИИ и сдадут экзамен по этой теме. Кроме того, 85% всех занятых в экономике будут знать, как применять искусственный интеллект для решения рабочих задач, более 500 компаний с госучастием внедрят ИИ в свою деятельность в рамках стратегий цифровой трансформации. «Новых технологий не стоят бояться, всячески препятствовать их развитию и внедрению в повседневную жизнь. Сегодня их использование – часть нашей реальности. Главное, принять все необходимые меры для того, чтобы этот процесс был максимально безопасным и эффективным», - заключил парламентарий. 

Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина

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