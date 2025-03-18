В России предложили разрешить подросткам работать в выходные на летних каникулах

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Государственная дума РФ готовит ко второму чтению поправки к законопроекту, расширяющие возможности школьников брать подработку, пишет Обоз.инфо.

Он касается разрешения привлекать подростков в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и праздничные дни во время школьных каникул в составе студотрядов. Делать это можно будет по направлению из службы занятости.

«Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой», — цитирует документ ТАСС.

При этом необходимо письменное согласие работника, самого ребенка и одного из родителей. В случае, если речь идет о сироте, то документ должны подписать представители органов опеки и попечительства.

Закон может вступить в силу 1 сентября 2025 года.