Главные новости:
Привлекались 98 огнеборцев и 29 единиц техники.
С начала дня в Самарской области ликвидировали 7 пожаров
Он будет отмечаться в конце мая.
В России появится новый праздник - День сварщика.
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +2, +4°С.
3 ноября в регионе небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, до  +5°С
В спортивном комплексе «Ипподром-Арена» в Самаре состоялось открытие всероссийских соревнований по керлингу среди юношей и девушек до 17 лет.
В Самаре стартовали всероссийские соревнования по керлингу среди юношей и девушек
Ограничения распространяются и на туристов.
На Мальдивах запретили употреблять табак людям, рожденным с 1 января 2007 года
Волейболисты «Новы» побеждают в Кемерово. 
ВК «Нова» одерживает третью победу в четырех матчах со старта сезона
Пройдено 1460 метров из 1586 — осталось 126 метров.
В минстрое СО рассказали о ходе работ на правом перегонном тоннеле станции «Театральная»
В качестве альтернативы эксперт предложил использовать для хранения колясок и велосипедов личные квартиры или балконы.
За коляски и велосипеды в подъездах многоквартирных домов грозят штрафы
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
Архив новостей
В России появится новый праздник - День сварщика.

2 ноября 2025 22:21
104
Он будет отмечаться в конце мая.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День сварщика, он будет отмечаться в конце мая, сообщили в правительстве РФ, передает РИА Новости.

“Новый профессиональный праздник – День сварщика - будет отмечаться в конце весны. Закрепить его в календаре распорядился Председатель Правительства Михаил Мишустин”, - говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая, поскольку именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков.

“Минпромторгу поручено в срок до 1 декабря 2025 года закрепить принятое решение нормативным правовым актом”, - добавили в российском кабмине.

 

Фото:  pxhere.com

Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
577
31 октября 2025  11:54

В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
527
31 октября 2025  11:40

В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1005
30 октября 2025  13:39

Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
706
30 октября 2025  12:33

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
592
