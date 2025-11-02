В России появится новый праздник - День сварщика.

104

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День сварщика, он будет отмечаться в конце мая, сообщили в правительстве РФ, передает РИА Новости.

“Новый профессиональный праздник – День сварщика - будет отмечаться в конце весны. Закрепить его в календаре распорядился Председатель Правительства Михаил Мишустин”, - говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая, поскольку именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков.

“Минпромторгу поручено в срок до 1 декабря 2025 года закрепить принятое решение нормативным правовым актом”, - добавили в российском кабмине.

Фото: pxhere.com