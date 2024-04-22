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В России начинается сезон праздников и отпусков. Выгодно ли брать плановый отпуск в мае, рассказала эксперт hh.ru по трудовому праву Татьяна Нечаева.

В 2024 году 4-дневные периоды отдыха приходятся на Праздник Весны и Труда (с 28 апреля по 1 мая) и День Победы (с 9 по 12 мая).

Рабочий день сокращается на час, если за ним следует нерабочий праздничный день. В субботу или воскресенье, на которые перенесли будний день, рабочий день тоже будет меньше на час. Если после рабочего дня идет присоединенный к празднику выходной, то рабочий день не сокращается. Поэтому 27 апреля рабочий день не сокращается, а 8 мая мы будем работать на один час меньше.

С финансовой точки зрения май не самый удачный месяц для отпуска, так как чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будут отпускные, зато можно дольше отдохнуть. В отпуск не засчитываются только праздничные дни, но не присоединенные к ним выходные. Если в ваш отпуск попадут праздничные дни в мае, не засчитаются только 1 и 9 мая. Остальные выходные дни в мае — это присоединенные к праздникам дни, на которые отпуск не продлевается.

Больше всего отпускных можно получить в июле, октябре (23 рабочих дня) и в августе (22 рабочих дня).

Напоминаем, что если вы работаете в нерабочий праздничный день, то работодатель должен по вашему выбору оплатить этот день в стандартном объеме и дать вам дополнительный выходной или оплатить его в двойном (или более) объеме.