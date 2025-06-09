В России началась трехдневная рабочая неделя

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Жителей России ожидает трехдневная рабочая неделя с 9 по 11 июня, при этом в среду рабочий день будет сокращен на 1 час, поскольку является предпраздничным. В четверг, 12 июня, в стране отметят День России.

Поскольку праздничные выходные, которые совпадают с обычными, переносятся на другое время, отдых россиян продлится еще на 1 день благодаря переносу выходного с субботы 8 марта на пятницу 13 июня.

«Добавлю, что также трехдневная рабочая неделя ожидает россиян в ноябре (с 5 по 7 числа), при этом перед длинными выходными будет рабочая шестидневка. Окончится год двухдневной рабочей неделей с 29 по 30 декабря», - отметила Ольга Владимирова, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.