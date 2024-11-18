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В России может появиться лаборатория госпраздников

18 ноября 2024 12:41
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В России может появиться лаборатория госпраздников

Лаборатория госпраздников создается на базе Министерства культуры. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Першин на заседании Общественной палаты 15 ноября. Лаборатория будет заниматься переосмыслением государственных праздников и наполнением их содержанием. «Парламентская газета» выясняла подробности.

Сергей Першин отметил, что подобная лаборатория уже существовала, но это было 50 лет назад: «В 60-е годы Министерство культуры СССР на базе Всероссийского театрального общества такую лабораторию уже создавало. Мы просто повторяем этот опыт, идем по следам наших практиков», — сказал замминистра.

Сейчас в России 14 нерабочих праздничных дней. Это новогодние каникулы, которые длятся с 1 по 8 января, Рождество Христово — 7 января, День защитника Отечества — 23 февраля, Международный женский день — 8 Марта, Праздник весны и труда — 1 Мая, День Победы — 9 Мая, День России — 12 июня, День народного единства — 4 ноября.

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предлагала сделать выходным День семьи, любви и верности — 8 июля. Но не для всех, а только для многодетных семей. По мнению депутата, такой праздник — прекрасная возможность провести время с семьей и укрепить семейные ценности.

Председатель Общественного совета при Минкультуры Александр Чайковский предложил сделать официальным праздником день рождения Пушкина — 6 июня. Об этом он заявил «Парламентской газете»: «Это величайший поэт мира. Наше все. И его день рождения — почти народный праздник. Я бы сделал его выходным днем. Это был бы сильный ход в сторону культуры».

Создание лаборатории госпраздников Чайковский назвал здравой и правильной идеей. По его мнению, в нашей стране есть даты, которые основаны на «какой-то чепухе», а лаборатория занималась бы продвижением более значимых праздников. И это могли бы быть не только яркие события в истории России.

«В России отмечается много праздников, которые не в наших традициях. Например, хэллоуин. Я понимаю завлекательность этого праздника. Все начинается вроде бы весело и смешно. Мы переодеваемся в чертей и ведьм. Но заканчивается все сатаной. Я, например, не слышал, чтобы в мусульманских странах был такой праздник», — указал эксперт.

 

 

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