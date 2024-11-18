В России может появиться лаборатория госпраздников

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Лаборатория госпраздников создается на базе Министерства культуры. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Першин на заседании Общественной палаты 15 ноября. Лаборатория будет заниматься переосмыслением государственных праздников и наполнением их содержанием. «Парламентская газета» выясняла подробности.

Сергей Першин отметил, что подобная лаборатория уже существовала, но это было 50 лет назад: «В 60-е годы Министерство культуры СССР на базе Всероссийского театрального общества такую лабораторию уже создавало. Мы просто повторяем этот опыт, идем по следам наших практиков», — сказал замминистра.

Сейчас в России 14 нерабочих праздничных дней. Это новогодние каникулы, которые длятся с 1 по 8 января, Рождество Христово — 7 января, День защитника Отечества — 23 февраля, Международный женский день — 8 Марта, Праздник весны и труда — 1 Мая, День Победы — 9 Мая, День России — 12 июня, День народного единства — 4 ноября.

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предлагала сделать выходным День семьи, любви и верности — 8 июля. Но не для всех, а только для многодетных семей. По мнению депутата, такой праздник — прекрасная возможность провести время с семьей и укрепить семейные ценности.

Председатель Общественного совета при Минкультуры Александр Чайковский предложил сделать официальным праздником день рождения Пушкина — 6 июня. Об этом он заявил «Парламентской газете»: «Это величайший поэт мира. Наше все. И его день рождения — почти народный праздник. Я бы сделал его выходным днем. Это был бы сильный ход в сторону культуры».

Создание лаборатории госпраздников Чайковский назвал здравой и правильной идеей. По его мнению, в нашей стране есть даты, которые основаны на «какой-то чепухе», а лаборатория занималась бы продвижением более значимых праздников. И это могли бы быть не только яркие события в истории России.

«В России отмечается много праздников, которые не в наших традициях. Например, хэллоуин. Я понимаю завлекательность этого праздника. Все начинается вроде бы весело и смешно. Мы переодеваемся в чертей и ведьм. Но заканчивается все сатаной. Я, например, не слышал, чтобы в мусульманских странах был такой праздник», — указал эксперт.