В России могут запретить продажу табака и вейпов возле общежитий

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Госдума разработала законопроект, по которому табачную продукцию и вейпы будет запрещено продавать ближе 100 метров от общежитий. В создании документа приняла участие группа депутатов – представителей всех думских фракций. Сейчас проект находится на согласовании в правительстве.

Документ предполагает внесение дополнений в статью 19 федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма". Она запрещает продажу никотиносодержащей продукции ближе 100 метров от образовательных учреждений. Однако закон не предусматривает запрет на розничную торговлю табаком вблизи студенческих общежитий.

Авторы законопроекта ссылаются на определение Верховного суда от 2018 года, согласно которому был введен запрет на торговлю алкоголем в общежитиях. Тогда Верховный суд посчитал, что общежитие обеспечивает осуществление образовательной деятельности.

После заключения российского правительства законопроект внесут в Госдуму, пишет Смотрим.