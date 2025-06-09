В России могут вернуть обязательные отметки о браке и детях в паспорте

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В Госдуму поступают обращения с предложением вернуть обязательные отметки о семейном положении в паспорте. Об этом сообщила первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Об этом нас просят. Я считаю, что это было бы логично сделать», — сказала депутат ТАСС.

Она отметила, что многие россияне недовольны отменой этой нормы в 2021 году, когда сведения о семейном положении стали вносить только по желанию. По её мнению, возврат к прежней практике логичен, особенно пока бумажные паспорта остаются в обращении наряду с цифровыми документами.