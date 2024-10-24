В России могут ограничить функции мессенджеров

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Роскомнадзор может начать ограничивать звонки через мессенджеры, заявил глава ведомства Андрей Липов. Об этом сообщает РБК.

По его словам, для этого могут разработать комплекс требований к иностранным мессенджерам с точки зрения пропуска звонков для защиты граждан от мошенников.

Он отметил, что пользователям должны дать возможность самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонков. Пока подобное требование не будет выполнено, то звонить через мессенджер не дадут, добавил Липов.

Глава ведомства добавил, что это отдельное регулирование, которое необходимо продумывать.

В августе зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что масштабный сбой в работе Telegram мог произойти из-за «донастройки» в самой компании или из-за действий Роскомнадзора, который тестирует критическую инфраструктуру вместе с силовиками.

Днем 21 августа в работе Telegram произошел масштабный сбой. У многих россиян перестали работать и мобильная, и десктопная версии мессенджера. У пользователей не загружались каналы и сообщения, пишет Газета.