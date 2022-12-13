В Роспотребнадзоре посоветовали, когда лучше покупать натуральную елку

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Покупать натуральную елку лучше всего в 20-х числах декабря, следует выбирать дерево с гибкими ветвями, ровным толстым стволом и одной макушкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Лучше всего идти за ёлкой в двадцатых числах декабря. Ёлка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников", - говорится в сообщении.

Ветви у елки должны быть гибкими, а ствол ровным и достаточно толстым, так как дерево с тонким стволом не простоит долго, отметили в ведомстве.

Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. При выборе дерева следует растереть несколько хвоинок в ладонях, у хорошей ели должен ощущаться характерный запах хвои, если его нет и иголки сухие и пожелтевшие, то это признаки давно срубленного дерева, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также советуют ударить стволом дерева о землю, или слегка потрясите ёлку - если иголки сильно осыпаются, это плохой признак.

Выбирать ёлку нужно с одной макушкой. Если их две, три или она обрезана, покупать такое дерево не нужно, уточнили в пресс-службе.

Приобрести живую ёлку можно на городском ёлочном базаре или в лесничестве. А вот покупать ёлки с рук, у так называемых "чёрных лесорубов", незаконно. У продавца должен быть договор с питомником елей о покупке деревьев, пояснили в ведомстве.

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