В Роспатенте объяснили рост популярности регистрации личного бренда у россиян

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Возможность зарегистрировать личный товарный знак дала самозанятым и частным лицам в России те же возможности, что компаниям и индивидуальным предпринимателям. Об этом 27 июля «Известиям» сообщили в пресс-службе Роспатента.

«Это помогает им продвигать свои услуги и товары на традиционных рынках и на цифровых платформах. Положительная динамика заявительской активности, которую демонстрируют граждане, говорит, что эта услуга становится всё более востребованной», — пояснили в заявлении.

В пресс-службе отметили, что со второй половины 2023 года, когда вступили в силу соответствующие изменения в Гражданский кодекс РФ, в Роспатент поступило более 40 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков от физических лиц.

«В настоящее время сформирована вся инфраструктура для удобной и комфортной регистрации своего бренда, с возможностью проверки занятости товарного знака через поисковые платформы. В Роспатенте существует также возможность подать заявку на товарный знак с помощью электронных сервисов Роспатента, ЕПГУ и платформе МСП.РФ», — подчеркнули в ведомстве.