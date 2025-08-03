В Роскачестве предупредили об опасности покупать уже разрезанные дыни и арбузы

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Покупать в магазинах и на рынках уже разрезанные арбузы и дыни может быть опасно, поскольку плоды без кожуры быстро портятся даже в холодильнике. Об этом агентству ТАСС рассказали в Роскачестве.

В ведомстве призвали обращать особое внимание на целостность плодов. Там объяснили, что арбузы и дыни с поврежденной кожурой, трещинами и вмятинами становятся подходящей средой для размножения бактерий. Это может привести к отравлению, подчеркнули в Роскачестве.

"Особенно опасно покупать уже разрезанные плоды, которые часто выставляют на продажу в супермаркетах и на рынках", – сказал собеседник агентства.

В Роскачестве добавили, что признаками спелого арбуза являются тяжелый вес, цельная без повреждений кожура, на которой есть земляное пятно, – желтое пятно на боку арбуза, которым плод лежал на земле во время созревания. Что касается дыни, отметили эксперты, хороший плод должен иметь насыщенный аромат и упругую кожуру без темных пятен. Кроме того, при постукивании арбуз и дыня должны давать гулкий отзвук с небольшой вибрацией, напомнили в Роскачестве.

Также эксперты рекомендовали покупать арбузы и дыни только в специализированных магазинах или официальных торговых точках, где соблюдаются условия хранения.

Фото: pxhere.com