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В регионе завершился второй этап оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021»

25 ноября 2021 16:38
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"Очень важно, чтобы наши дети выросли здоровыми, сознательными, настоящими патриотами нашей Родины".

На территории региона завершился второй этап оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021». Вчера заключительные мероприятия прошли в городах Нефтегорске, Жигулевске, Похвистнево, также в Красноармейском, Сергиевском, Красноярском, Большечерниговском и Приволжском районах.

Сотрудники МВД Нефтегорска встретились со студентами первого курса Нефтегорского государственного техникума, для которых провели урок «Имею право знать!». Инспектор по делам несовершеннолетних Светлана Анюхина напомнила о вреде употребления табака и алкоголя, а также о возрасте привлечения к ответственности за правонарушения. Капитан полиции акцентировала внимание ребят на правилах поведения в государственных учреждениях и общественных местах, дала учащимся рекомендации по сохранности своего имущества, предостерегла от участия незаконном обороте наркотиков, в который молодых людей могут вовлекать через социальные сети.

В Жигулевске и Похвистнево полицейские вместе с общественниками провели профилактические беседы о вреде употребления наркотиков с учащимися школы №7 и гимназии имени С.В. Байменова. Ребят призвали вести здоровый образ жизни, объяснили, что принятие наркотика не делает их взрослее, но может разрушить не только здоровье, но и дальнейшую жизнь и профессиональную деятельность.

В Красноармейском, Сергиевском, Красноярском, Приволжском районах сотрудники полиции вместе с представителями Общественных советов обратили внимание школьников на опасность возникновения зависимости и пагубное влияние наркотиков на психическое и физическое состояние человека, а также об уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Основными причинами наркомании среди молодежи являются желание самоутвердиться и казаться взрослее, любопытство, поиск новых ощущений или следование чужому примеру. Следует помнить, что наркотики никогда не приводят к чему-то хорошему», – подчеркнули полицейские.

В Большечерниговском районе полицейские и председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Галина Набатова провели со школьниками познавательную викторину, в ходе которой ребятам предстояло ответить на вопросы, касающиеся здорового образа жизни, питания, пользы спорта и активного времяпрепровождения. Полицейские в продолжение встречи рассказали также о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, призвали ребят быть законопослушными.

«Очень важно, чтобы наши дети выросли здоровыми, сознательными, настоящими патриотами нашей Родины, и мы для этого должны сделать все возможное», – заключила Галина Набатова, присоединяясь к словам полицейских, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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