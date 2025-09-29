В регионе завершился приём заявок в  волонтёрский корпус форума «Россия — спортивная держава»

91

В Самарской области завершился приём заявок в волонтёрскую программу XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти. Заявочная кампания стартовала 28 июня и продлилась три месяца — за это время поступило 3 952 заявки из 57 регионов России.

Лидером по количеству стала Самарская область: из региона поступило 3 416 анкет из 33 городов и районов. Более 2 170 кандидатов проживают в Самаре, 319 — в Тольятти. Также в ТОП-5 регионов по количеству заявок вошли Москва, Республика Башкортостан, Оренбургская и Саратовская области.

Наиболее активными участниками заявочной кампании стали молодые люди от 18 до 22 лет – 2176 заявок. В числе кандидатов — школьники, студенты, работающие граждане, а также более 100 заявок поступило от людей «серебряного» возраста.

Желание стать волонтёрами форума изъявили и граждане других государств, проживающих в России. Среди них представители Индии, Казахстана, Египта, Китая, Сирии и других.

«Закончился первый этап работы волонтёрской программы форума «Россия – спортивная держава», почти 4000 человек показали своё желание стать частью большой команды волонтёров. Но впереди предстоит еще много работы: собеседования, обучение, знакомство с командой, только после этого будет сформирован волонтёрский корпус, который и будет помогать в организации форума. Но уже сейчас мы можем говорить, что заявочная кампания прошла успешно, потому что большинство поданных заявок очень высокого качества», — отметил министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Параллельно проводятся собеседования с кандидатами. Уже проведено более 1000 интервью. Рекрутеры оценивают мотивацию, стрессоустойчивость, коммуникационные навыки, знание языков, а также личный и волонтёрский опыт.

«Собеседования – это важнейший этап формирования волонтёрского корпуса. Именно на интервью мы пониманием мотивацию кандидатов, их умение выстраивать диалог, выходить из стрессовых ситуаций. Следующий шаг — обучение и распределение по функциям. Наша задача — собрать слаженную команду и обеспечить качественную работу всех площадок Самары и Тольятти», — рассказала руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров Юлия Рябева.

Следующим шагом стала образовательная программа, она стартовала 26 сентября и будет проходить очно в Самаре. Волонтёров ждут три блока подготовки: ориентационный, модуль по гостеприимству и туризму, а также функциональное обучение с отработкой реальных задач. К проведению занятий привлечены тренеры неформального образования и эксперты событийной индустрии.

В работе форума будет задействовано 1 000 волонтёров. Они помогут в получении аккредитации, сопровождении делегаций, организации логистики, питания, работы со СМИ, координации деловой, спортивной и культурной программ, навигации и создании атмосферы гостеприимства.

XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс. Волонтёрам будут предоставлены фирменная экипировка, питание, страхование здоровья, возможность зачёта практики, а также верифицированные часы на платформе Добро.рф.

Фото: Центр привлечения и подготовки волонтёров форума "Россия - спортивная держава"