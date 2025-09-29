Я нашел ошибку
Главные новости:
В парке уложено порядка 740 квадратных метров тротуарной плитки, высажены ель, спирея, липа, рябина, сирень, дерен, кизильник, установлены лавки и урны. 
В Самаре завершается первый этап благоустройства парка имени Щорса
Компания, основанная в 2016 году, специализируется на серийном переоборудовании автомобилей для работы на природном газе. 
«АТС Авто» - резидент «Жигулёвской долины» успешно развивает выпуск экотранспорта
Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций. 
Тольяттинец, надеясь подзаработать, отдал мошенникам 1 400 000 рублей
Лидером по количеству стала Самарская область: из региона поступило 3 416 анкет из 33 городов и районов.
В регионе завершился приём заявок в  волонтёрский корпус форума «Россия — спортивная держава»
Определят победителя Всероссийского конкурса.
В Самаре пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Второй старт»
Кресло оснащено функциями подъема и опускания для удобной транспортировки человека на поверхности разной высоты.
Тольяттинский завод планирует запустить серийное производство инвалидных кресел собственной разработки
Приуроченной к празднованию Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей с РФ.
«Спасибо, что #МыВместе»: молодежный совет самарского Росреестра организовал мероприятие в рамках Всероссийской акции
Несмотря на похолодание, гастрономический праздник прошел с размахом, а точка посткроссинга привлекла сотни посетителей.
С площадки гастрофестиваля «Самара со вкусом» его гости отправили 250 открыток
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
В регионе завершился приём заявок в  волонтёрский корпус форума «Россия — спортивная держава»

29 сентября 2025 15:26
91
Лидером по количеству стала Самарская область: из региона поступило 3 416 анкет из 33 городов и районов.

В Самарской области завершился приём заявок в волонтёрскую программу XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти. Заявочная кампания стартовала 28 июня и продлилась три месяца — за это время поступило 3 952 заявки из 57 регионов России.

Лидером по количеству стала Самарская область: из региона поступило 3 416 анкет из 33 городов и районов. Более 2 170 кандидатов проживают в Самаре, 319 — в Тольятти. Также в ТОП-5 регионов по количеству заявок вошли Москва, Республика Башкортостан, Оренбургская и Саратовская области. 

Наиболее активными участниками заявочной кампании стали молодые люди от 18 до 22 лет – 2176 заявок. В числе кандидатов — школьники, студенты, работающие граждане, а также более 100 заявок поступило от людей «серебряного» возраста. 

Желание стать волонтёрами форума изъявили и граждане других государств, проживающих в России. Среди них представители Индии, Казахстана, Египта, Китая, Сирии и других. 

«Закончился первый этап работы волонтёрской программы форума «Россия – спортивная держава», почти 4000 человек показали своё желание стать частью большой команды волонтёров. Но впереди предстоит еще много работы: собеседования, обучение, знакомство с командой, только после этого будет сформирован волонтёрский корпус, который и будет помогать в организации форума. Но уже сейчас мы можем говорить, что заявочная кампания прошла успешно, потому что большинство поданных заявок очень высокого качества», — отметил министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Параллельно проводятся собеседования с кандидатами. Уже проведено более 1000 интервью. Рекрутеры оценивают мотивацию, стрессоустойчивость, коммуникационные навыки, знание языков, а также личный и волонтёрский опыт.

«Собеседования – это важнейший этап формирования волонтёрского корпуса. Именно на интервью мы пониманием мотивацию кандидатов, их умение выстраивать диалог, выходить из стрессовых ситуаций. Следующий шаг — обучение и распределение по функциям. Наша задача — собрать слаженную команду и обеспечить качественную работу всех площадок Самары и Тольятти», — рассказала руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров Юлия Рябева.

Следующим шагом стала образовательная программа, она стартовала 26 сентября и будет проходить очно в Самаре. Волонтёров ждут три блока подготовки: ориентационный, модуль по гостеприимству и туризму, а также функциональное обучение с отработкой реальных задач. К проведению занятий привлечены тренеры неформального образования и эксперты событийной индустрии.  

В работе форума будет задействовано 1 000 волонтёров. Они помогут в получении аккредитации, сопровождении делегаций, организации логистики, питания, работы со СМИ, координации деловой, спортивной и культурной программ, навигации и создании атмосферы гостеприимства.

XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс. Волонтёрам будут предоставлены фирменная экипировка, питание, страхование здоровья, возможность зачёта практики, а также верифицированные часы на платформе Добро.рф.

 

Фото: Центр привлечения и подготовки волонтёров форума "Россия - спортивная держава"

Теги: Самара

