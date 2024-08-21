В регионе З0-летие Дня Государственного флага отметят автопробегом, фотовыставкой и масштабной акцией «Zа Россию»

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Дню Государственного флага Российской Федерации – символу единства и многообразия нашей страны – в этом году исполняется 30 лет. Флаг – это не только олицетворение истории, культуры и духа нашего народа, это символ гордости за страну, за её достижения и победы. Неслучайно именно флаг устанавливают наши воины, освобождающие города и посёлки на оккупированных территориях, именно государственный флаг реял над Рейхстагом, именно флаг поднимается на покорённых вершинах.



В Самарской области в День Государственного флага Российской Федерации пройдут разнообразные мероприятия, направленные на популяризацию знаний и фактов об истории российского триколора.



Центральным событием 22 августа станет масштабная акция «Zа Россию» в городе Отрадный Самарской области. Ее участники – жители и гости города, воспитанники патриотических клубов, представители предприятий, молодежных, общественных и волонтерских объединений, образовательных и спортивных учреждений, а также учреждений культуры – растянут флаг России длиной 1012 метров вдоль одной из центральных улиц города (ул. Первомайская).



Напомним, именно этот триколор в 2019 году впервые развернули на набережной в Самаре от Полевого спуска до бассейна ЦСКА, зафиксировав новый рекорд России, который был занесен в книгу рекордов России.



В завершение акции 2024 года в Отрадном всеми участниками будет исполнен гимн Российской Федерации. Также для гостей и жителей города будет организована работа тематических площадок: творческие мастер-классы, познавательные игры и выставки. Все желающие смогут поучаствовать в сборе гуманитарной помощи для участников СВО, написать письмо солдату.



В День Государственного флага 30 самарских ребят, участников «Движения Первых», в торжественной обстановке в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» получат свои первые паспорта. Всероссийская акция, призванная сформировать гражданскую, патриотическую позицию подрастающего поколения, чувство идентичности и сопричастности с судьбой государства реализуется Российским движением детей и молодежи при поддержке Министерства внутренних дел РФ с 2023 года. За это время для сотен тысяч ребят по всей стране акция стала одним из самых ожидаемых событий, символизирующих начало взрослой самостоятельной жизни.

В 10.00 от здания областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» на Волжском проспекте в Самаре стартует автопробег «Zа Флаг!». Представители молодежных объединений региона сформируют автоколонну более чем из 20 машин, украшенных флагами России и Самарской области. Пробег пройдет по центральным транспортным артериям столицы региона – Волжский проспект – ул. Ново-Садовая – ул. Масленникова – Московское шоссе – трасса М5 «Урал» до арт-объекта «Цвета России» в пгт. Новосемейкино. В финале автопробега участники проведут работы по благоустройству патриотического объекта «Цвета России».



Мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага Российской Федерации, проходили в регионе и до наступления календарной даты. Так, 19 августа в преддверии Дня Государственного флага РФ врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев вручил государственные и региональные награды выдающимся жителям Самарской области – защитникам Отечества, промышленникам, сотрудникам сфер здравоохранения, спорта, культуры. Впервые было присвоено звание «Мать-героиня» представительницам Самарской области. В августе 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение о возрождении этого почетного статуса. Его получают женщины, родившие и достойно воспитавшие десять и более детей. Указом Главы государства это звание было присвоено Вере Мулялиной из Тольятти и Жанне Судаковой из Сызрани.



Ко Дню Государственного флага подготовлена фотовыставка «День российского флага», с которой жители Самарской области и гости региона смогут ознакомиться на Площади Славы в Самаре. На 40 стендах – интересные факты из истории российского флага и яркие, живые фотографии. Например, самый длинный триколор в России, развернутый на самарской набережной; 50-тысячное шествие «Бессмертного полка» в Самаре 2022-го года, участники которого с российскими флагами и красными знамёнами пронесли портреты своих героев Великой Отечественной войны. Здесь же кадры инаугурации Президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце 7 мая 2024 года. А также снимки из космоса, предоставленные нашим прославленным земляком Героем Российской Федерации, лётчиком-космонавтом Олегом Кононенко, и фотографии самарского краеведа, сценариста и продюсера известных документальных фильмов, лауреата международных кинофестивалей Олега Ракшина, который сегодня защищает Родину в зоне проведения СВО.



Российское общество «Знание» в Самарской области организовало к знаменательной дате цикл просветительских лекций в детских оздоровительных лагерях. В Сызранском муниципальном районе в детском досугово-оздоровительном лагере «Рассвет» преподаватель Сызранского колледжа искусств и культуры им. О.Н.Носцовой Анна Севостьянова рассказала о символах государственности России, их значении и истории. Ребята узнали новые факты о гербе, гимне и флаге страны. В детском оздоровительном лагере «Сергиевские минеральные воды» в посёлке Серноводск Сергиевского района вожатый, историк Виталий Старостин рассказал историю появления герба и флага России, об авторе гимна, какие гимны были в разные исторические эпохи у нашей Родины.





Фото: департамент информационной политики СО