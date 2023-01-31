В регионе введен запрет на использование для съемок частных беспилотников

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В Самарской области с 31 января 2023 года ввели запрет на использование беспилотных воздушных судов. С этого дня жители региона могут использовать дроны только по согласованию с органами государственной власти. Соответствующее постановление опубликовано 31 января на сайте Правительства региона. Оно обосновывается указами Президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 года.

Согласно документу, на территории региона запрещается запускать любые беспилотники, за исключением тех, которые используются в установленном законом порядке органами государственной власти или подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, а также другими организациями и физлицами – по договору с органами власти и местного самоуправления. Например, в лесном хозяйстве, противопожарных службах, где беспилотники успешно используются, они будут применяться по-прежнему.



Эти меры приняты для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Ограничения будут действовать до снятия режима базовой готовности. Использовать дроны также запретили в Нижегородской, Саратовской, Тульской, Рязанской областях и других регионах, сообщает sovainfo.ru.

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