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В регионе сохраняется жаркая погода: соблюдайте меры безопасности

12 июля 2025 22:25
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В регионе сохраняется жаркая погода: соблюдайте меры безопасности

На территории региона продолжается аномально жаркая погода. В такую погоду повышается риск перегрева, солнечного и теплового удара, обезвоживания, а также возрастает опасность на водоёмах. Чтобы пережить жару без вреда для здоровья, важно соблюдать простые, но жизненно необходимые правила.

Как защитить себя от жары:

– Старайся не находиться на открытом солнце, особенно в период с 11:00 до 17:00. В это время солнце наиболее агрессивно и может нанести серьёзный вред здоровью.

– Обязательно надевай головной убор при выходе на улицу — это поможет снизить риск перегрева и солнечного удара.

– Выбирай лёгкую, свободную одежду из натуральных тканей светлых оттенков — она лучше пропускает воздух и не нагревается.

– Избегай интенсивных физических нагрузок в жару, особенно на солнце.

– Пей больше чистой воды в течение дня — это поможет поддерживать водный баланс организма. Исключи алкоголь, он только усиливает обезвоживание.

Безопасность у воды:

Во время жары многие стремятся отдохнуть у водоёмов, но не стоит забывать об осторожности.

– Не оставляй детей без присмотра даже на несколько минут.

– Не отпускай ребёнка купаться одного — трагедии происходят мгновенно.

– Не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения — это одна из самых частых причин гибели на воде.

– Купайся только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и обеспечены условия безопасности.

Лето — время отдыха и удовольствия, но оно должно быть безопасным. Пренебрежение простыми мерами предосторожности может привести к тяжёлым последствиям. Заботься о себе и близких, отдыхай ответственно!

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