В регионе сохраняется жаркая погода: соблюдайте меры безопасности

На территории региона продолжается аномально жаркая погода. В такую погоду повышается риск перегрева, солнечного и теплового удара, обезвоживания, а также возрастает опасность на водоёмах. Чтобы пережить жару без вреда для здоровья, важно соблюдать простые, но жизненно необходимые правила.
Как защитить себя от жары:
– Старайся не находиться на открытом солнце, особенно в период с 11:00 до 17:00. В это время солнце наиболее агрессивно и может нанести серьёзный вред здоровью.
– Обязательно надевай головной убор при выходе на улицу — это поможет снизить риск перегрева и солнечного удара.
– Выбирай лёгкую, свободную одежду из натуральных тканей светлых оттенков — она лучше пропускает воздух и не нагревается.
– Избегай интенсивных физических нагрузок в жару, особенно на солнце.
– Пей больше чистой воды в течение дня — это поможет поддерживать водный баланс организма. Исключи алкоголь, он только усиливает обезвоживание.
Безопасность у воды:
Во время жары многие стремятся отдохнуть у водоёмов, но не стоит забывать об осторожности.
– Не оставляй детей без присмотра даже на несколько минут.
– Не отпускай ребёнка купаться одного — трагедии происходят мгновенно.
– Не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения — это одна из самых частых причин гибели на воде.
– Купайся только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и обеспечены условия безопасности.
Лето — время отдыха и удовольствия, но оно должно быть безопасным. Пренебрежение простыми мерами предосторожности может привести к тяжёлым последствиям. Заботься о себе и близких, отдыхай ответственно!