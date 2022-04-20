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В регионе работают школы реабилитации и ухода для пожилых людей

20 апреля 2022 16:57
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Занятия в школах реабилитации и ухода проводятся бесплатно.

Для оказания помощи маломобильным, тяжелобольным пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья в регионе организованы школы реабилитации и ухода (ШРУ). Такие школы работают при каждом комплексном центре социального обслуживания населения в рамках проекта «Система долговременного ухода за инвалидами и пожилыми» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. 

Занятия проходят как на базе комнат социально-бытовой адаптации, так и в рамках выездов мобильной бригады на дом. Специалисты обучают нуждающихся в посторонней помощи людей старшего поколения и социальных работников и родственников, которые осуществляют уход дома за подопечным. 

«В программу занятий обязательно включаются теоретические основы и практическое освоение навыков общего ухода, профилактика осложнений и   методы домашней реабилитации, проводится консультирование по подбору и применению технических средств реабилитации. Также проводим обучение подопечных методам самообслуживания, правилам гигиенического ухода, питания и кормления, а также приемам первой доврачебной помощи», - рассказала директор ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» Елена Малюгина. 

В результате такой работы тяжелобольные люди и инвалиды остаются в привычном окружении, улучшается психологическая атмосфера в семье, у родственников появляется свободное время, они реже испытывают необходимость уйти с работы, чтобы ухаживать за инвалидом или пожилым человеком.

Специалисты по социальной работе, инструкторы по физической культуре, инструкторы по труду, психологи в рамках ШРУ применяют такие методики, как пальчиковая гимнастика, крупотерапия, нейропластика, психологическая разгрузка, трудотерапия, музыкотерапия, занятия на тренажерах. Занятия проводятся индивидуально и в группах. Реабилитация в таких школах часто требуется людям, перенесшим инсульт. 

«Занятия по восстановлению мелкой моторики позволяют не только восстановить и улучшить двигательную активность мелких мышц пальцев рук, но и воздействовать на те центры головного мозга, которые отвечают за память, речь, мышление. Тем самым мы запускаем процесс восстановления и в этих зонах головного мозга», - рассказывает специалист по социальной работе отделения социальной реабилитации г. Нефтегорск ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» Людмила Бурматнова.

Занятия в школах реабилитации и ухода проводятся бесплатно. В 2021 году услуги в ШРУ получили более 20 тысяч человек, за первый квартал 2022 года – почти 5 тысяч. 

 

Фото:   правительство СО

 

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