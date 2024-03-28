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В регионе прошёл первый концерт фестиваля «Самарская студенческая весна – 2024»

28 марта 2024 16:37
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Первым свой концерт показал Самарский филиал «Московского городского педагогического университета.  Впереди ещё 15 концертов.

27 марта в Самаре дали старт фестивалю «Самарская студенческая весна – 2024». Первым свой концерт показал Самарский филиал «Московского городского педагогического университета.  Впереди ещё 15 концертов, участниками которых станут более 3500 студентов.

«Самарская студенческая весна – 2024» традиционно проводится в регионе в рамках реализации Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» и является региональным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Организаторами фестиваля выступает министерство молодёжной политики Самарской области и ГБУ СО «Агентство по реализации молодёжной политики».

«Фестиваль «Самарская студенческая весна» один из самых любимых событий у студентов нашей области. В этом году в фестивале принимают участие 16 учебных заведений с концертными программами, а для студентов, чьи номера не вошли в концерты, а также чьи вузы не показывают собственные концертные программы, 15 и 16 апреля пройдут конкурсные дни, на которых все желающие смогут показать свои творческие номера по направлениям фестиваля. Первыми свой концерт показали студенты из Самарского филиала МГПУ. Отдельно хочу отметить, что в нём принимали участие ребята первокурсники, которые в прошлом году впервые попробовали себя на большой сцене на фестивале «Студдебют». Это особенно важно, так как показывает комплексный подход в работе с творческими студентами», – отметила Елена Кудашова, руководитель фестиваля «Самарская студенческая весна – 2024», руководитель Центра молодёжных проектов Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области.

«Первый весенний» – так назывался концерт Самарского филиала МГПУ, на котором студенты продемонстрировали 20 творческих номеров в следующих конкурсных направлениях фестиваля: танцевальное, театральное, музыкальное и видео. По итогу концерта жюри выбрали двух лауреатов и четырёх дипломантов областного фестиваля студенческого творчества «Самарская студенческая весна – 2024».

«Несмотря на то, что на улице дожди, концерт «Первый весенний» Самарского филиала МГПУ задал весёлый старт концертным программам от вузов и согрел Самару. Видно, что ребята готовились, подошли к делу очень ответственно и по-творчески. Могу отметить, что вуз очень вырос в вокальном плане, были очень интересные тембрально-яркие голоса. В целом, концерт прошёл весело и достаточно быстро. Хочу пожелать ребятам, чтобы они были ещё смелее, ещё активнее, не боялись творить и пробовать себя в разных жанрах!», – поделилась своими впечатлениями от концерта Ксения Озерская, член жюри музыкального направления.

В рамках регионального этапа в этом году введена специальная номинация «Приз зрительских симпатий». После каждого вузовского гала-концерта, в официальной группе Вконтакте (https://vk.com/studvesnasamara) будет проходить голосование за лучший вузовский творческий номер. По итогам – выберут по одному номеру с каждого вуза, которые примут участие на финальном решающем онлайн-голосовании на гала-концерте областного фестиваля «Самарская студенческая весна – 2024». Победитель этой номинации получит специальный приз от фестиваля. Ознакомиться с расписанием вузовских концертов можно в приложении ниже.

Лучшие номера по итогам концертов вузов получат дипломы лауреатов и возможность выступить на гала-концерте фестиваля, а также смогут войти в состав делегации Самарской области и представить регион на Российской студенческой весне, которая пройдет в Саратове в мае.

 

Фото:  Центр информационного и аналитического сопровождения ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики"

Теги: Самара

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