В регионе прошла ежегодная спартакиада, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова

В Ставропольском районе, в преддверии Дня народного единства, при поддержке Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, на базе физкультурно-оздоровительного комплекса, прошла ежегодная спартакиада, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова, лейтенанта полиции, ставшего примером стойкости и отваги.

В спортивных состязаниях приняли участие три команды учащихся разных школ района.

В начале мероприятия председатель Общественного совета при Отделе МВД России по Ставропольскому району Артем Медведев поприветствовал присутствующих и отметил: «В преддверии Дня народного единства мы проводим соревнования, посвященные сотруднику полиции, павшему жертвой боевиков, которые требовали от него нарушить присягу и склонить сослуживцев к уходу из органов внутренних дел. Его последним ответом стали слова: «Работайте, братья!» Мы навсегда сохраним память о подвиге, мужестве и самопожертвовании в своих сердцах и будем помнить, что героическому поступку есть место даже в мирное время».

Перед открытием спартакиады прозвучал Гимн Российской Федерации, затем присутствующие почтили память Магомеда Нурбагандова минутой молчания.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Ставропольскому району подполковник полиции Елена Зыкова пожелала участникам спортивных состязаний честной победы.

Программа спартакиады оказалась насыщенной и разнообразной.

Участники демонстрировали мастерство в различных испытаниях, в том числе: прохождение полосы препятствий, сдача нормативов.

Верные болельщики каждой из команд активно поддерживали их на протяжении всей Спартакиады.

По окончании соревнования участников наградили медалями, грамотами и сладкими призами.

Завершилось мероприятие совместным фотографированием, сообщает проесс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО